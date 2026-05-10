اتوبوس مسافربری با ۴۲ کیلو تریاک در شهرضا توقیف شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق مواد مخدر و کنترل خودروهای عبوری، حین انجام مأموریت به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن این اتوبوس و انجام بررسیهای اولیه، با هماهنگی مقام قضائی نسبت به بازرسی دقیق خودرو اقدام کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: در جریان این بازرسی مقدار ۴۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانهای در بخشهایی از اتوبوس جاساز شده بود، کشف شد.
وی با اشاره به دستگیری متهمان در این عملیات گفت: در این رابطه سه نفر متهم شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.
سرهنگ پورخاقان در پایان با تأکید بر تداوم طرحهای مقابله با قاچاق مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شهرستان شهرضا خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام در زمینه حمل و توزیع مواد مخدر قاطعانه برخورد میکند و از شهروندان نیز انتظار میرود در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند.
نظر شما