  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

اتوبوس مسافربری با ۴۲ کیلو تریاک در شهرضا توقیف شد

اتوبوس مسافربری با ۴۲ کیلو تریاک در شهرضا توقیف شد

اصفهان – فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف بیش از ۴۲ کیلوگرم تریاک در بازرسی مأموران پلیس از یک دستگاه اتوبوس مسافربری در شهرضا خبر داد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر و کنترل خودروهای عبوری، حین انجام مأموریت به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن این اتوبوس و انجام بررسی‌های اولیه، با هماهنگی مقام قضائی نسبت به بازرسی دقیق خودرو اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: در جریان این بازرسی مقدار ۴۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در بخش‌هایی از اتوبوس جاساز شده بود، کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری متهمان در این عملیات گفت: در این رابطه سه نفر متهم شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

سرهنگ پورخاقان در پایان با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر در محورهای مواصلاتی شهرستان شهرضا خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام در زمینه حمل و توزیع مواد مخدر قاطعانه برخورد می‌کند و از شهروندان نیز انتظار می‌رود در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6825750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها