تأکید بر آمادگی کامل کادر درمان در ایام تشریق

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، به همراه جمعی از دستاندرکاران حج، از مراکز درمانی راهاندازیشده توسط مرکز پزشکی حج و زیارت در مکه مکرمه بازدید کرد و در این بازدید، مراکز پزشکی مستقر در هتلهای الضیافه الحاقیه و ارکان بکه، همچنین مرکز پزشکی مکه مکرمه، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند.
رشیدیان در جریان این بازدید بر ضرورت خدماترسانی شایسته و مطابق با استانداردها به زائران ایرانی تأکید کرد و از کادر درمانی مستقر خواست تا با حفظ کیفیت خدمات، آمادگی کامل خود را برای پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی حجاج به ویژه در ایام تشریق حفظ کنند.
در ادامه این بازدید، توصیههای بهداشتی لازم به زائران ارائه شد و مسئولان بر اهمیت رعایت نکات پیشگیرانه در فضای شلوغ و گرمای مکه مکرمه تاکید کردند. این اقدام در راستای صیانت از سلامت حجاج و کاهش آمار بیماریها در ایام حج صورت میگیرد.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با بیماران تحت درمان دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک از وضعیت آنان مطلع شد.
رشیدیان همچنین با تنی چند از زائران ساکن در این هتل ها که مطب در آن راه اندازی شده است نیز گفتگو کرد و به پرسش های آنها پاسخ گفت : این حضور میدانی نشاندهنده اهتمام جدی مسئولان سازمان حج و زیارت به ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تأمین آسایش و سلامت زائران خانه خدا است.
