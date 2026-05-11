به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسم‌پور ، رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج، در نشست تخصصی روابط‌عمومی شوراها و شهرداری‌های استان البرز، ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی در به شهادت رساندن رهبر شهید آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره)، فرماندهان و شماری از کودکان میناب و هموطنان، گفت: مردم همچنان با حضور و همراهی خود، پشتیبانی از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را استمرار می‌بخشند.

وی با اشاره به نقش روابط‌عمومی‌ها در دستگاه‌های مختلف، تصریح کرد: روابط‌عمومی‌ها نباید صرفاً در جهت مجیزگویی مدیران فعالیت کنند، بلکه وظیفه اصلی آنان انعکاس دیدگاهها و دغدغه‌های مردم و زمینه سازی برای پاسخگویی شفاف دستگاه مربوطه است.

قاسم‌پور با بیان اینکه مدیریت شهری بیش از سایر حوزه‌ها با زندگی روزمره مردم گره خورده است، افزود: در شرایطی که مشکلاتی برای شهروندان ایجاد می‌شود، افکار عمومی در نهایت سراغ شورای اسلامی و شهرداری می‌رود؛ بنابراین روابط‌ عمومی‌ها باید پیش از ایجاد فاصله، به‌موقع پیام‌ها، نیازها و حتی انتقادها را به مدیریت منتقل کنند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج در پایان با تأکید بر ضرورت روشنگری در شرایط جنگ نرم، خاطرنشان کرد: روابط‌عمومی‌ها باید از همه ابزارهای ارتباطی در اختیار استفاده کنند تا افکار عمومی نسبت به واقعیتها، اقدامات انجام‌ شده و ضرورت‌ها آگاهی لازم را کسب کند.