۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۲۱

نقش‌آفرینی دانشجویان در جنگ روایت‌ها؛راه اندازی ۲۸موکب تبیینی در استان

یاسوج ـ مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد گفت:در شرایط جنگی، دانشجویان استان با راه‌اندازی ۲۸موکب تبیینی، رسانه‌ای،اعزام نیروی جهادی و تولید محتوا نقش فعالی در عرصه روشنگری ایفا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعادت صالحی‌نیا شامگاه یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه در یاسوج با بیان اینکه امروز جنگ اصلی در کنار میدان نظامی، جنگ روایت‌ها و رسانه است، اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ناامیدی، نارضایتی، ناامنی، تفرقه و تضعیف هویت ملی در جامعه اثرگذاری داشته باشد، از این رو نقش رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در تبیین واقعیت‌ها بسیار مهم است.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر افزود: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی ایران را دچار بحران کند، اما با حضور مردم و ایستادگی نیروهای مسلح این محاسبات با شکست مواجه شد.

مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش مردم در عبور از بحران‌ها گفت: با وجود برخی گلایه‌های اقتصادی و معیشتی، مردم در بزنگاه‌ها نشان دادند پای کشور و امنیت ملی ایستاده‌اند و همین انسجام اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل خنثی شدن توطئه‌ها بوده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بسیج دانشجویی در استان تصریح کرد: در این مدت ۲۸ موکب دانشجویی در نقاط مختلف استان راه‌اندازی شد که محور فعالیت آنها بیشتر تبیینی، فرهنگی و رسانه‌ای بود.

صالحی نیا بیان کرد: تلاش ما این بود که علاوه بر خدمت‌رسانی، زمینه گفت‌وگو و تبادل اندیشه در جامعه دانشگاهی فراهم شود و دانشجویان بتوانند در فضای پرسش و پاسخ، مسائل مختلف را بررسی کنند.

وی ادامه داد: در حوزه رسانه نیز کمیته‌های مختلفی از جمله رصد، تولید محتوا و انتشار تشکیل شد و گروه‌هایی از دانشجویان به‌صورت مستمر فضای دانشگاه، استان، کشور و حتی تحولات بین‌المللی را رصد می‌کردند.

مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در کنار این اقدامات، تعدادی از دانشجویان استان در قالب گروه‌های جهادی برای کمک‌رسانی به تهران اعزام شدند و در حوزه‌های مختلف خدماتی و اجتماعی فعالیت داشتند.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی رسانه‌ای برای دانشجویان خبر داد و گفت: در دوره «چریک رسانه‌ای» که به‌تازگی برگزار شد، ۱۴۳ دانشجو شرکت کردند و آموزش‌های تخصصی در حوزه تولید محتوا، طراحی پوستر و تدوین فیلم دریافت کردند.

صالحی‌نیا با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی دانشجویان اظهار کرد: در قالب یک برنامه کشوری، بسیج دانشجویی استان تولید محتوای رسانه‌ای برای چند کشور از جمله کانادا و استرالیا را در دستور کار قرار داده و دانشجویان با استفاده از زبان‌های خارجی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی همچنین به ثبت تاریخ شفاهی این روزها توسط دانشجویان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم دانشجویان ثبت روایت‌های مردمی از این دوره است تا در آینده تصویر دقیقی از این مقطع تاریخی برای نسل‌های بعدی باقی بماند.

مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری دانشجویان افزود: اگر مدیری در هر حوزه‌ای عملکرد ضعیفی داشته باشد، دانشجویان باید در چارچوب اخلاق و منطق آن را مطالبه کنند و تا رسیدن به نتیجه پیگیری داشته باشند.

صالحی‌نیا با بیان اینکه دانشگاه نباید تعطیل شود، ادامه داد: تعطیلی دانشگاه‌ها یکی از چالش‌های جدی در حوزه آموزش است و باید تلاش شود دانشگاه به عنوان پشتوانه علمی، فرهنگی و فکری جامعه فعال باقی بماند.

وی در پایان بیان کرد: امروز مهم‌ترین وظیفه همه اقشار جامعه حفظ انسجام ملی، تقویت امید و تبیین واقعیت‌ها در برابر جنگ روانی دشمن است.

