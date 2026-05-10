به گزارش خبرنگار مهر، سعادت صالحی‌نیا شامگاه یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه در یاسوج با بیان اینکه امروز جنگ اصلی در کنار میدان نظامی، جنگ روایت‌ها و رسانه است، اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ناامیدی، نارضایتی، ناامنی، تفرقه و تضعیف هویت ملی در جامعه اثرگذاری داشته باشد، از این رو نقش رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در تبیین واقعیت‌ها بسیار مهم است.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر افزود: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی ایران را دچار بحران کند، اما با حضور مردم و ایستادگی نیروهای مسلح این محاسبات با شکست مواجه شد.

مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش مردم در عبور از بحران‌ها گفت: با وجود برخی گلایه‌های اقتصادی و معیشتی، مردم در بزنگاه‌ها نشان دادند پای کشور و امنیت ملی ایستاده‌اند و همین انسجام اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل خنثی شدن توطئه‌ها بوده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های بسیج دانشجویی در استان تصریح کرد: در این مدت ۲۸ موکب دانشجویی در نقاط مختلف استان راه‌اندازی شد که محور فعالیت آنها بیشتر تبیینی، فرهنگی و رسانه‌ای بود.

صالحی نیا بیان کرد: تلاش ما این بود که علاوه بر خدمت‌رسانی، زمینه گفت‌وگو و تبادل اندیشه در جامعه دانشگاهی فراهم شود و دانشجویان بتوانند در فضای پرسش و پاسخ، مسائل مختلف را بررسی کنند.

وی ادامه داد: در حوزه رسانه نیز کمیته‌های مختلفی از جمله رصد، تولید محتوا و انتشار تشکیل شد و گروه‌هایی از دانشجویان به‌صورت مستمر فضای دانشگاه، استان، کشور و حتی تحولات بین‌المللی را رصد می‌کردند.

مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در کنار این اقدامات، تعدادی از دانشجویان استان در قالب گروه‌های جهادی برای کمک‌رسانی به تهران اعزام شدند و در حوزه‌های مختلف خدماتی و اجتماعی فعالیت داشتند.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی رسانه‌ای برای دانشجویان خبر داد و گفت: در دوره «چریک رسانه‌ای» که به‌تازگی برگزار شد، ۱۴۳ دانشجو شرکت کردند و آموزش‌های تخصصی در حوزه تولید محتوا، طراحی پوستر و تدوین فیلم دریافت کردند.

صالحی‌نیا با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی دانشجویان اظهار کرد: در قالب یک برنامه کشوری، بسیج دانشجویی استان تولید محتوای رسانه‌ای برای چند کشور از جمله کانادا و استرالیا را در دستور کار قرار داده و دانشجویان با استفاده از زبان‌های خارجی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی همچنین به ثبت تاریخ شفاهی این روزها توسط دانشجویان اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم دانشجویان ثبت روایت‌های مردمی از این دوره است تا در آینده تصویر دقیقی از این مقطع تاریخی برای نسل‌های بعدی باقی بماند.

مسئول بسیج دانشجویی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری دانشجویان افزود: اگر مدیری در هر حوزه‌ای عملکرد ضعیفی داشته باشد، دانشجویان باید در چارچوب اخلاق و منطق آن را مطالبه کنند و تا رسیدن به نتیجه پیگیری داشته باشند.

صالحی‌نیا با بیان اینکه دانشگاه نباید تعطیل شود، ادامه داد: تعطیلی دانشگاه‌ها یکی از چالش‌های جدی در حوزه آموزش است و باید تلاش شود دانشگاه به عنوان پشتوانه علمی، فرهنگی و فکری جامعه فعال باقی بماند.

وی در پایان بیان کرد: امروز مهم‌ترین وظیفه همه اقشار جامعه حفظ انسجام ملی، تقویت امید و تبیین واقعیت‌ها در برابر جنگ روانی دشمن است.