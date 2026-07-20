به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رسولی مقدم ظهر دوشنبه در کارگروه رسانه و فضای مجازی کهگیلویه و بویراحمد، با قدردانی از تشکیل این کارگروه، اظهار کرد: تشکیل یک ساختار منسجم و نظاممند برای مدیریت فضای مجازی، از نیازهای اساسی کشور و استان بود؛ چرا که فضای مجازی امروز از نظم و چارچوب مشخصی برخوردار نیست و بسیاری از بسترهای انتشار محتوا و شبکههای اجتماعی خارج از کشور مدیریت میشوند.
وی افزود: مخاطبان، تولیدکنندگان محتوا و رسانههای فعال در این فضا بهصورت شفاف قابل شناسایی نیستند و همین مسئله مدیریت این حوزه را با چالش مواجه کرده است.
لزوم همافزایی دستگاهها در مدیریت فضای مجازی
معاون فضای مجازی دادستان یاسوج با اشاره به فعالیت موازی دستگاههای مختلف در حوزه فضای مجازی، گفت: قوه قضائیه، پلیس فتا، وزارت کشور و سایر دستگاهها هر یک شوراها و کارگروههای مستقلی در این زمینه داشتند، اما خروجی مطلوبی حاصل نشد و این موضوع یکی از نقاط ضعف در مدیریت فضای مجازی بود.
وی تصریح کرد: تجربه رخدادهای مختلف نشان داده است که بسیاری از افرادی که درگیر پروندههای مرتبط با فضای مجازی میشوند، تحت تأثیر جریانهای رسانهای و بدون آگاهی کافی تصمیمگیری میکنند.
ضعف در روایت اول، چالش جدی رسانههای داخلی
رسولی مقدم یکی از مهمترین مشکلات کشور را از دست رفتن روایت اول در عرصه رسانه دانست و اظهار کرد: در بسیاری از رویدادها، رسانههای داخلی به جای آنکه آغازگر روایت باشند، صرفاً به انتشار پاسخ و واکنش اکتفا میکنند، در حالی که باید روایت نخست در اختیار رسانههای داخلی باشد.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه نسل جوان، اخبار خود را از شبکههای اجتماعی و پیامرسانهایی دریافت میکنند که سرورهای آنها خارج از کشور قرار دارد و همین موضوع ضرورت تقویت حضور رسانههای داخلی در این فضا را دوچندان میکند.
فعالان فضای مجازی در جلسات تصمیمسازی حضور داشته باشند
معاون فضای مجازی دادستان یاسوج با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بلاگرها و فعالان فضای مجازی گفت: پیشنهاد میشود علاوه بر رسانههای رسمی، فعالان تأثیرگذار فضای مجازی نیز در جلسات این کارگروه حضور داشته باشند؛ چرا که مخاطبان و دنبالکنندگان آنها چندین برابر رسانههای رسمی است و میتوانند نقش مهمی در تولید و انتشار محتوای مؤثر ایفا کنند.
وی افزود: باید از این ظرفیت در حوزههای مختلف از جمله مسائل فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و معرفی توانمندیهای استان بهره گرفت.
ضرورت تولید محتوای هدفمند برای معرفی ظرفیتهای استان
رسولی مقدم با اشاره به ظرفیتهای گردشگری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این استان از جاذبههای طبیعی و گردشگری فراوانی برخوردار است، اما در حوزه تولید محتوای مناسب برای معرفی این ظرفیتها ضعف وجود دارد.
وی گفت: اگر تولید محتوای هدفمند انجام نشود، ممکن است تصویر استان در فضای مجازی توسط افرادی با رویکردهای نادرست یا انتشار تصاویر نامناسب مخدوش شود.
تقسیم کار تخصصی در کارگروه رسانه و فضای مجازی
معاون فضای مجازی دادستان یاسوج پیشنهاد کرد: در قالب این کارگروه، کمیتههای تخصصی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قضائی و سایر موضوعات تشکیل شود تا هر گروه متناسب با مأموریت خود، برنامهریزی و تولید محتوا را دنبال کند.
وی همچنین بر تشکیل تیمهای راستیآزمایی و رصد فضای مجازی تأکید کرد و افزود: اگر روایت اول در اختیار رسانههای داخلی باشد، بسیاری از آسیبها و شایعات در فضای مجازی نیز کاهش خواهد یافت.
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