علت آلودگی جزیره خارک مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر، اخبار و گزارش‌های متناقضی در فضای مجازی، برخی رسانه‌های داخلی و همچنین تعدادی از رسانه‌های خارجی پیرامون انتشار آلودگی نفتی در محدوده اطراف جزیره خارک منتشر شده است که موجب بروز نگرانی‌هایی در افکار عمومی گردید.

بر این اساس، سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان نهاد تخصصی و مسئول صیانت از محیط‌زیست کشور، پس از انجام بررسی‌های میدانی، فنی و چندجانبه، ضروری می‌داند اطلاع‌رسانی رسمی در این خصوص ارائه کند.

بر اساس نتایج حاصل از پایش‌های انجام‌شده، منشأ آلودگی مشاهده‌شده، تخلیه آب توازن (Ballast Water) آغشته به مواد نفتی از یک نفتکش بوده است که پیش از این در نزدیکی تنگه هرمز دچار آسیب‌دیدگی شده بود. انتشار این آب توازن آلوده، منجر به بروز آلودگی در مجاورت جزیره خارک شد.

بدین‌وسیله تأکید می‌گردد که هیچ‌گونه نشت نفت از خطوط لوله، تأسیسات پایانه‌های نفتی و یا سکوهای متعلق به شرکت نفت فلات قاره ایران در این منطقه مشاهده یا گزارش نشده است و آلودگی ایجادشده صرفاً ناشی از نشت آب توازن آلوده کشتی مذکور بوده است.

سازمان حفاظت محیط‌زیست با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای، انجام بازدیدهای میدانی مستمر توسط کارشناسان مستقر در جزیره خارک و همکاری نزدیک با شرکت‌های فعال در منطقه، وضعیت آلودگی را به‌صورت شبانه‌روزی رصد و پایش می‌نماید و اقدامات لازم برای مدیریت و کنترل شرایط در حال اجرا است.