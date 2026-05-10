به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر نیکویی با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در قالب پویشهای «سرو ایران» و «نهال امید» اظهار کرد: همزمان با این برنامهها، اقدامات وسیعی در حوزه توسعه جنگل، احیای عرصههای طبیعی و ترویج فرهنگ درختکاری در سطح استان گلستان انجام شده است.
وی درباره عملکرد حوزه جنگل افزود: در این بازه زمانی، در مجموع ۷۵۰ هزار و ۳۰۶ اصله نهال در عرصههای مختلف جنگلی استان کاشته شده است. از این میزان، ۷۰ هزار و ۳۲۰ اصله در حوزه فضای سبز، ۳۶۲ هزار و ۳۵۳ اصله در بخش زراعت چوب، ۱۲۸ هزار و ۲۱۰ اصله در طرحهای احیا و توسعه جنگل و ۱۷ هزار و ۶۴۳ اصله نیز در قالب پویشهای مردمی زیر ۵۰ اصله غرس شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: در بخش مرتع و بیابان نیز با هدف اصلاح و احیای مراتع شمال استان، ۶۰۰ هزار اصله نهال کاشته شده که این اقدام نقش مؤثری در تقویت پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک، صیانت از منابع پایه و مقابله با بیابانزایی در مناطق مستعد داشته است.
نیکویی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در این طرحها گفت: در این مدت ۲۲۵ پویش مردمی در سطح استان برگزار شد و طی آن ۳۰ هزار و ۷۱۳ اصله نهال با همراهی سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی، دانشآموزان، جوانان و فعالان محیطزیست کاشته شد.
وی با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در حوزه منابع طبیعی اظهار کرد: تحقق کامل طرح کاشت یک میلیارد درخت مستلزم مشارکت همگانی است و خوشبختانه در گلستان شاهد استقبال و همراهی مطلوب اقشار مختلف جامعه هستیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خاطرنشان کرد: این اداره کل با بهرهگیری از ظرفیت نهالستانها، توان کارشناسی و مشارکت جوامع محلی، برنامههای توسعه جنگل، احیای مراتع و افزایش سرانه فضای سبز استان را با جدیت دنبال خواهد کرد.
نظر شما