به گزارش خبرنگار مهر، در راستای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و مدیریت پسماندهای کشاورزی و نیز پیشگیری از آتش‌زدن کاه و کلش و بقایای مزارع کشاورزی، با همکاری ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر، یک دوره کارگاه آموزشی پیشگیری از آتش‌زدن کاه و کلش و بقایای محصولات کشاورزی برای کشاورزان منطقه واشیان شهرستان پلدختر برگزار شد.

تشریح مضرات آتش‌زدن بقایای گیاهی برای خاک و محیط زیست

در این برنامه که رؤسای ادارات حفاظت محیط زیست، مرکز خدمات بالاگریوه و کارشناسان مرکز خدمات جایدر به عنوان مسئول و رابطان خانه محیط زیست حضور داشتند، مطالبی در خصوص مضرات آتش‌زدن بقایای گیاهی از جمله تخریب ساختمان خاک و از بین رفتن مواد آلی و مفید در لایه زراعی خاک به دلیل درجه حرارت بالا، آلودگی محیط‌زیست به دلیل دود ناشی از آتش‌سوزی و خاکستر باقی‌مانده، از بین رفتن تمام موجودات زنده خاک و اهمیت حفظ خاک بیان شد.

در ادامه این کارگاه به صورت پرسش و پاسخ به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد و نکات آموزشی لازم برای مدیریت صحیح پسماندهای کشاورزی ارائه شد.

چالش آتش‌زدن پسماندهای کشاورزی در لرستان

بنابراین گزارش، در سال‌های اخیر، با گسترش فعالیت‌های کشاورزی در استان لرستان، پدیده آتش‌زدن پسماندهای کشاورزی به یکی از چالش‌های جدی زیست‌محیطی و بهداشتی منطقه تبدیل شده است.

بسیاری از کشاورزان پس از برداشت محصولات، برای پاکسازی سریع زمین‌های خود از بقایای کاه، کلش و ساقه‌های باقی‌مانده، راه ساده اما خطرناک سوزاندن را انتخاب می‌کنند.

هزینه‌های جبران‌ناپذیر آتش‌زدن بقایای مزارع

کارشناسان محیط زیست معتقدند که آتش‌زدن بقایای مزارع، علاوه بر تولید حجم زیادی از دود و ذرات معلق در هوا، موجب از بین رفتن مواد آلی و میکروارگانیسم‌های مفید خاک می‌شود؛ عناصری که نقش کلیدی در حاصلخیزی زمین و پایداری اکوسیستم دارند.

این دودها که حاوی گازهای خطرناکی چون دی‌اکسیدکربن، مونوکسیدکربن و متان هستند، به آلودگی شدید هوا در مناطق روستایی و شهری منجر می‌شوند.

خطر آتش‌سوزی گسترده در مراتع و جنگل‌ها

از سوی دیگر، این اقدام غیرقانونی، خطر آتش‌سوزی‌های گسترده در مراتع و جنگل‌های اطراف را نیز افزایش می‌دهد.

تجربه سال‌های گذشته در لرستان نشان داده است که برخی از آتش‌سوزی‌های مهیب در عرصه‌های طبیعی استان، از مزارعی آغاز شده‌اند که بقایای آنها توسط کشاورزان سوزانده شده است.

در نتیجه، علاوه بر خسارت‌های سنگین زیست‌محیطی، حیات وحش و گونه‌های گیاهی بومی نیز آسیب دیده‌اند.