به گزارش خبرنگار مهر، هادی ربانی، یکشنبه شب در نشستی با حضور معاونان خدمات شهری مناطق پنج گانه شهری کرمان گفت: با توجه به اینکه قرارداد تنظیف در سال جاری نسبت به سالهای گذشته متفاوت است و هدف اصلی شهرداری در حوزه تنظیف، تنها معابر اصلی نیست، نظافت محلهها و معابر فرعی نیز باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: در طرح «محلهها جمعهها پاکسازی میشود»، پاکسازی معابر فرعی شهر کرمان به طور ویژه از نظر تنظیف، جمعآوری خاک، نخاله و شاخ و برگ درختان دنبال میشود.
معاون محیط زیست و خدماتشهری شهردار کرمان همچنین تأکید کرد: شرکتهای تنظیف باید در زمینه آموزش شهروندی، اطلاعرسانی درباره نحوه و زمان جمعآوری زبالهها، تفکیک زباله از مبدأ و تحویل آن اقدامات لازم را انجام دهند.
نظر شما