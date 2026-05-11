به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره از آغاز ثبت‌نام دوره‌های جدید طرح ملی تدبر کل قرآن ویژه بانوان خبر داد، دوره‌هایی که از ۲۶ اردیبهشت‌ماه در قالب کلاس‌های مجازی برگزار می‌شود.

در این دوره‌ها جمعی از اساتید حوزه تدبر در قرآن کریم به آموزش و بررسی سوره‌های مختلف قرآن و نیز فرازهایی از صحیفه سجادیه می‌پردازند. این طرح با هدف گسترش فرهنگ تدبر در آیات الهی و تعمیق فهم معارف قرآنی در میان بانوان برگزار می‌شود.

براساس این اطلاعیه، دوره‌های جدید شامل تدبر در سوره‌های مبارکه نساء، اعراف (در دو کلاس مجزا)، مؤمنون و بقره و همچنین شرح دعای چهاردهم و بیست‌وسوم صحیفه سجادیه است.

تدبر در سوره مبارکه نساء با تدریس خانم عرفانیان، روزهای پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۹ صبح برگزار می‌شود. تدبر در سوره اعراف (بخش دوم) با تدریس خانم طوسی، روزهای شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ و کلاس دیگری از همین سوره با تدریس خانم باقرزاده، روزهای سه‌شنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ تشکیل خواهد شد.

همچنین تدبر در سوره مبارکه مؤمنون با تدریس خانم شمقدری، روزهای پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ و تدبر در سوره مبارکه بقره با تدریس خانم خازن، روزهای چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ برگزار می‌شود. شرح دعای چهاردهم و بیست‌وسوم صحیفه سجادیه نیز با تدریس خانم اصدقی، روزهای یکشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

هزینه شرکت در هر جلسه ۱۵ هزار تومان تعیین شده است و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند عدد «۱۱۴» را به شناسه tadabborqouranvasire در ایتا ارسال کنند.

دوره‌های جدید این طرح از شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز و در بسترهای مجازی مؤسسه فرهنگی تدبر در قرآن و سیره برگزار خواهد شد.