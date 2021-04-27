به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یوسف خیری با اشاره به اینکه برنامه «تدبر در قرآن» به صورت روزانه در ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۲:۲۰ (قبل از اذان ظهر) در بستر Adobe Connect‏ آغاز می‌شود و ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به طول می‌انجامد، اظهار کرد: مخاطبان این برنامه اساتید دانشگاه‌های استان هستند و مدرسین این برنامه مسئولان نهادهای رهبری در دانشگاه‌های استان که در حوزه علوم قرآنی و تفسیر صاحب نظر می‌باشند، هستند.

وی اظهار کرد: برنامه «تدبر در قرآن» با همکاری دبیر هم اندیشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همکاری دبیران استانی از ابتدای ماه مبارک رمضان مصادف با ۲۵ فروردین ماه آغاز شده و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز، موضوع برنامه‌های روزانه «تدبر در قرآن» را متنوع معرفی کرد و ادامه داد: این برنامه با توجه به مخاطبان آن در سطحی بالاتر از قرائت و ترجمه در حال برگزاری است و در این دوره، آیات مرتبط با مسائل روز جامعه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش موضوعات، «فرهنگ قرآنی و مهندسی آن در جامعه اسلامی»، «خانواده در قرآن»، «خوش اخلاقی در قرآن»، «راه های نفوذ» (آیه ۱۷ سوره مبارکه اعراف)، «ولایت الهی» (آیه ۲۵۷ سوره مبارکه بقره)، «نقش اقتصاد در هدایت انسان و جامعه از منظر قرآن»، «شیوه قرآنی عزتمندی در تعامل با بیگانگان»، «راز بندگی» (آیات سوره معارج)، «حجت های الهی در قرآن»، «تدبر در سوره مبارکه حجرات»، «آثار زیانبار غفلت از یاد خدا»، «آثار تخریبی غرور و طغیان»، «معراج پیامبر مکرم اسلام» و «قرآن و طب» از عنوان‌های مورد بحث در برنامه «تدبر در قرآن» هستند.

گفتنی است برنامه «تدبر در قرآن» در ماه مبارک رمضان جاری از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته در در بستر Adobe Connect به نشانی https://vc.tbzmed.ac.ir/nahad برگزار می‌شود.