۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در قاینات

بیرجند- فرماندار قاینات از تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلامپور صبح دوشنبه در نشست تخصصی توسعه کتابخانه‌های قاینات بیان کرد: کتابخانه‌های روستاهای «کرغند» و «آرین شهر» پیش از دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسند.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی کتابخانه روستای «اسفشاد» با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در جریان است و پروژه کتابخانه «جوادالائمه» قاین نیز در مرحله فونداسیون قرار دارد.

فرماندار قائنات با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه کتابخانه مرکزی، افزود: پیگیری‌ها برای تکمیل این پروژه با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان ادامه دارد.

غلامپور با اشاره به مجموع اعتبارات ۲۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی تخصیص‌یافته به این حوزه، تأکید کرد: دولت تمام تلاش خود را برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای سطح خدمات فرهنگی در سراسر شهرستان به کار گرفته است.

