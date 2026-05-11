به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلامپور صبح دوشنبه در نشست تخصصی توسعه کتابخانه‌های قاینات بیان کرد: کتابخانه‌های روستاهای «کرغند» و «آرین شهر» پیش از دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسند.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی کتابخانه روستای «اسفشاد» با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در جریان است و پروژه کتابخانه «جوادالائمه» قاین نیز در مرحله فونداسیون قرار دارد.

فرماندار قائنات با اشاره به پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه کتابخانه مرکزی، افزود: پیگیری‌ها برای تکمیل این پروژه با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان ادامه دارد.

غلامپور با اشاره به مجموع اعتبارات ۲۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی تخصیص‌یافته به این حوزه، تأکید کرد: دولت تمام تلاش خود را برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای سطح خدمات فرهنگی در سراسر شهرستان به کار گرفته است.