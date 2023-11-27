خبرگزاری مهر، گروه استان ها: به برکت نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای محرومیت زدایی این روزها به ویژه روستاهای با جمعیت بالا در خراسان جنوبی امکانات زیرساختی بسیار خوبی مجهز شده و برخی از روستاها به معنای واقعی تبدیل به کارگاه سازندگی شده است.

در این بین ساخت کتابخانه به عنوان یکی از مهمترین و اصلی ترین مراکز فرهنگی در روستاها نیز مورد غفلت واقع نشده و اکنون پروژه های مهمی در این زمینه در حال احداث است.

محمود حاجی، مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی در گفت و گو با مهر درباره وضعیت کتابخانه های روستایی خراسان جنوبی بیان کرد: در مجموع در حال حاضر ۶ کتابخانه روستایی در استان در حال ساخت است.

کتابخانه روستای امیرآباد ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرکل نهادکتابخانه های خراسان جنوبی با تشریح وضعیت هر کدام از این کتابخانه ها افزود: کتابخانه عمومی روستای امیرآباد بیرجند با ۲۰۰ مترمربع زیربنا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اظهار کرد: البته لازم به ذکر است که این طرح عمرانی و فرهنگی برای تکمیل به یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

حاجی با تأکید بر اینکه کتابخانه روستایی اسفندیار طبس با ۱۲۰ متر مربع زیربنا دارای ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی است، گفت: این پروژه فرهنگی شهرستان طبس خوشبختانه از محل منابع سفر رئیس جمهور به حراسان جنوبی تخصیص اعتبار گرفته است و تکمیل آن نیز به یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه همچنین پروژه کتابخانه روستایی حاجی آباد بیرجند با ۵۲۰ مترمربع زیربنا دارای ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی است، افزود: این طرح فرهنگی در روستای حاجی آباد نیز برای تکمیل به چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

تکمیل کتابخانه هودر طبس دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با بیان اینکه پروژه کتابخانه روستایی هودر طبس با ۲۰۰ مترمربع زیربنا در دست ساخت است، افزود: این پروژه با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی به دومیلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تکمیل نیاز دارد.



حاجی یادآور شد: پیشرفت پروژه روستایی کرغند قائنات ۴۵ درصد است و این پروژه کتابخانه ای خراسان جنوبی نیز با ۲۰۰ متر مربع زیربنا به دو میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی در زمینه پروژه کتابخانه روستای اسفشاد قائنات در ۲۰۰ متر مربع ادامه داد: این پروژه فرهنگی کلنگ زنی شده ولی متأسفانه تاکنون پیشرفت فیزیکی نداشته است.

وی افزود: ساخت کتابخانه روستای اسفشاد قائنات دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

حاجی یادآور شد: لازم به ذکر است که ساخت تمام این طرح‌ها به بسیج سازندگی خراسان جنوبی واگذار شده است تا کار با سرعت بیشتری پیگیری شود.