جزئیات افتتاح دو پروژه مهم درمانی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی، در حاشیه نشست بررسی فرایند آماده سازی بیمارستان سوختگی باب الحوائح و بیمارستان روانپزشکی ایران، با اشاره به روند پیگیری و تکمیل پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: دو پروژه مهم بیمارستان سوختگی و بیمارستان روانپزشکی در اولویت برنامه‌های دانشگاه قرار دارند و تلاش می‌شود هر دو مرکز در نیمه اول سال ۱۴۰۵ راه‌اندازی و افتتاح شوند.

وی افزود: جلسات تخصصی راه‌اندازی این دو بیمارستان به صورت منظم در روزهای یکشنبه برگزار می‌شود تا روند تجهیز و بهره‌برداری با سرعت بیشتری دنبال شود.

توکلی با قدردانی از خیر نیک‌اندیش سازنده مرکز روان پزشکی ایران، گفت: عملیات اجرایی این مرکز به پایان رسیده و در مرحله تجهیز قرار دارد که پس از تکمیل تجهیزات، به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پروژه بیمارستان سوختگِی، اظهار کرد: بررسی شد که خوشبختانه هماهنگی و تسهیل مناسبی برای پیشبرد امور انجام گرفت.

توکلی، ابراز امیدواری کرد با توجه به اهمیت و اولویت این دو پروژه، روند تکمیل و راه‌اندازی آنها با سرعت ادامه یافته و به‌زودی شاهد افتتاح و ارائه خدمات این مراکز به مردم باشیم.

پروژه مرکز سوختگی باب الحوائج

بهزاد مکری، مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز گفت: پروژه بیمارستان سوختگی از سال ۱۳۹۲ در حاشیه شرقی دره کن در غرب تهران آغاز شد و قرار بود جایگزین بیمارستان سوختگی شهید مطهری شود.

وی با بیان اینکه این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: طی سال‌های اخیر تعدادی از بیمارستان‌های سوختگی شهر تهران از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده‌اند و به همین دلیل راه‌اندازی این مرکز به یکی از اولویت‌های مهم حوزه سلامت در تهران و کشور تبدیل شده است.

مکری، یکی از چالش‌های اصلی این پروژه در سال‌های گذشته را کمبود منابع مالی عنوان کرد و گفت: محدودیت‌های اعتباری باعث طولانی شدن روند اجرای پروژه شد، اما در دوره جدید مدیریت دانشگاه و با تأکید دکتر نادر توکلی، راه‌اندازی این بیمارستان در اولویت اصلی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، پروژه در دو فاز به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین در دوره جدید، کاربری پروژه از یک بیمارستان صرفاً سوختگی به «مرکز تروما و سوختگی» ارتقا یافته است که این موضوع موجب افزایش اهمیت و جایگاه آن در نظام سلامت کشور شده است.

مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی درباره فاز نخست پروژه توضیح داد: در فاز اول، طبقات چهارم، پنجم، ششم و هفتم، اتاق‌های عمل در طبقه دوم و بخش اورژانس سوختگی به بهره‌برداری خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود این بخش‌ها تا اواخر خردادماه امسال به مرحله تجهیز و بهره‌برداری برسند.

وی گفت: جلسات هفتگی راه‌اندازی این پروژه با حضور مستقیم رئیس دانشگاه، هر هفته روزهای یکشنبه در محل پروژه برگزار می‌شود و در این جلسات تمامی اقدامات به‌صورت مرحله‌ای بررسی، پایش و برنامه هفته آینده مشخص می‌شود.

مکری در پایان تأکید کرد: تحقق زمان‌بندی تعیین شده برای بهره‌برداری از این پروژه نیازمند حمایت و همکاری دستگاه‌های مختلف استان تهران از جمله شهرداری، شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات و همچنین پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه، استانداری و فرمانداری است.