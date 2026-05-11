۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

جزئیات افتتاح دو پروژه مهم درمانی در پایتخت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برنامه‌ریزی برای افتتاح دو پروژه مهم درمانی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر توکلی، در حاشیه نشست بررسی فرایند آماده سازی بیمارستان سوختگی باب الحوائح و بیمارستان روانپزشکی ایران، با اشاره به روند پیگیری و تکمیل پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: دو پروژه مهم بیمارستان سوختگی و بیمارستان روانپزشکی در اولویت برنامه‌های دانشگاه قرار دارند و تلاش می‌شود هر دو مرکز در نیمه اول سال ۱۴۰۵ راه‌اندازی و افتتاح شوند.

وی افزود: جلسات تخصصی راه‌اندازی این دو بیمارستان به صورت منظم در روزهای یکشنبه برگزار می‌شود تا روند تجهیز و بهره‌برداری با سرعت بیشتری دنبال شود.

توکلی با قدردانی از خیر نیک‌اندیش سازنده مرکز روان پزشکی ایران، گفت: عملیات اجرایی این مرکز به پایان رسیده و در مرحله تجهیز قرار دارد که پس از تکمیل تجهیزات، به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پروژه بیمارستان سوختگِی، اظهار کرد: بررسی شد که خوشبختانه هماهنگی و تسهیل مناسبی برای پیشبرد امور انجام گرفت.

توکلی، ابراز امیدواری کرد با توجه به اهمیت و اولویت این دو پروژه، روند تکمیل و راه‌اندازی آنها با سرعت ادامه یافته و به‌زودی شاهد افتتاح و ارائه خدمات این مراکز به مردم باشیم.

پروژه مرکز سوختگی باب الحوائج

بهزاد مکری، مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز گفت: پروژه بیمارستان سوختگی از سال ۱۳۹۲ در حاشیه شرقی دره کن در غرب تهران آغاز شد و قرار بود جایگزین بیمارستان سوختگی شهید مطهری شود.

وی با بیان اینکه این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: طی سال‌های اخیر تعدادی از بیمارستان‌های سوختگی شهر تهران از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده‌اند و به همین دلیل راه‌اندازی این مرکز به یکی از اولویت‌های مهم حوزه سلامت در تهران و کشور تبدیل شده است.

مکری، یکی از چالش‌های اصلی این پروژه در سال‌های گذشته را کمبود منابع مالی عنوان کرد و گفت: محدودیت‌های اعتباری باعث طولانی شدن روند اجرای پروژه شد، اما در دوره جدید مدیریت دانشگاه و با تأکید دکتر نادر توکلی، راه‌اندازی این بیمارستان در اولویت اصلی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، پروژه در دو فاز به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین در دوره جدید، کاربری پروژه از یک بیمارستان صرفاً سوختگی به «مرکز تروما و سوختگی» ارتقا یافته است که این موضوع موجب افزایش اهمیت و جایگاه آن در نظام سلامت کشور شده است.

مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی درباره فاز نخست پروژه توضیح داد: در فاز اول، طبقات چهارم، پنجم، ششم و هفتم، اتاق‌های عمل در طبقه دوم و بخش اورژانس سوختگی به بهره‌برداری خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود این بخش‌ها تا اواخر خردادماه امسال به مرحله تجهیز و بهره‌برداری برسند.

وی گفت: جلسات هفتگی راه‌اندازی این پروژه با حضور مستقیم رئیس دانشگاه، هر هفته روزهای یکشنبه در محل پروژه برگزار می‌شود و در این جلسات تمامی اقدامات به‌صورت مرحله‌ای بررسی، پایش و برنامه هفته آینده مشخص می‌شود.

مکری در پایان تأکید کرد: تحقق زمان‌بندی تعیین شده برای بهره‌برداری از این پروژه نیازمند حمایت و همکاری دستگاه‌های مختلف استان تهران از جمله شهرداری، شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات و همچنین پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه، استانداری و فرمانداری است.

حبیب احسنی پور

