۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

مراسم اربعین شهید سپهبد موسوی در کل کشور برگزار می‌شود

معاون اجرایی ارتش گفت: مراسم گرامیداشت شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، ۲۴ اردیبهشت در تمامی یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران و حرم‌های مطهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ «علیرضا شیخ»، معاون اجرایی ارتش گفت: مراسم گرامیداشت اربعین سید الشهدای نیروهای مسلح، شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، روز پنجشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت، در تمامی یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، مراکز استان‌ها و در حرم حضرت امام رضا(ع) در مشهد، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شهر ری، حرم حضرت احمدبن موسی(ع) در شیراز و حرم حضرت معصوم(س) در قم برگزار می‌شود.

وی افزود: در حرم مطهر حضرت معصومه (س)، باتوجه به آنکه محل خاکسپاری شهید امیر سپهبد موسوی است، برنامه‌های ویژه‌تری در نظر گرفته شده که پس از نماز مغزب و عشاء، روز پنجشنبه، ۲۴ اردیبهشت، در صحن امام هادی علیه‌السلام این حرم مطهر، برگزار خواهد شد.

محسن صمیمی

