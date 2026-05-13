آیت الله دژکام: سپهبد شهید موسوی،نماد پیوند ارتش با معنویت و ولایت بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام عصر چهارشنبه در مراسم اربعین شهادت امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی که در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، با گرامیداشت یاد این فرمانده شهید اظهار کرد: مجلس بزرگداشت فرمانده کل ستاد نیروهای مسلح در جوار حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار شده و همه ما از خداوند متعال می‌خواهیم ادامه‌دهنده راه نورانی این شهید بزرگوار باشیم.

وی با اشاره به جایگاه شهید در معارف اسلامی افزود: طبق تعلیم قرآن کریم، شهید زنده است و نزد پروردگار روزی می‌خورد و پیام شهدا به ملت ایران این است که اگر در مسیر حق و ولایت حرکت می‌کنید، هیچ ترس و اندوهی به دل راه ندهید.

امام جمعه شیراز ادامه داد: ملت ایران امروز به مرحله‌ای از ایمان رسیده که زمزمه فرشتگان الهی را می‌شنود؛ همان ندایی که می‌گوید «نترسید و اندوهگین نباشید». حضور مداوم و باشکوه مردم در صحنه‌های مختلف و ایستادگی آنان در برابر تهدیدها، نشانه همین ایمان و امداد الهی است.

آیت الله دژکام با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا و کودکان شهید در مراسم‌ها و اجتماعات مردمی گفت: این روحیه مقاومت و ایستادگی، نتیجه باور عمیق مردم به خداوند و ولایت است و اگر این ملت از حمایت الهی برخوردار نبود، چنین صلابت و حضوری شکل نمی‌گرفت.

وی تهدیدهای دشمنان علیه ملت ایران را نشانه استیصال آنان دانست و افزود: دشمنان با زبان تهدید سخن می‌گویند اما ملت ایران با قدرت و ایمان ایستاده و فریاد می‌زند که از غیر خدا هراسی ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه شهید سپهبد موسوی شخصیتی متواضع، معنوی و ولایی داشت، گفت: هر زمان ایشان به شیراز سفر می‌کرد، حضورش برای همه مایه آرامش و معنویت بود. با وجود جایگاه بالای نظامی، هیچ‌گاه مقام و مسئولیت او را دچار تغییر نکرده بود و همواره با اخلاص و بزرگواری رفتار می‌کرد.

وی ادامه داد: شهید موسوی در محبت به اهل‌بیت (ع) و تبعیت از ولایت در قله قرار داشت و حقیقتاً نمونه‌ای از فرماندهان مومن و ولایی بود.

امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه معیار اصلی دینداری، همراهی با ولایت است، اظهار کرد: هر کس در مسیر ولایت حرکت کند، دینش کامل است و هر کس از ولایت فاصله بگیرد، راه انحراف را پیموده است.

آیت الله دژکام تصریح کرد: امروز پرچم عزت اسلامی به دست رهبر معظم انقلاب سپرده شده و ملت ایران با تبعیت از ولایت، در مسیر عزت و پیروزی حرکت می‌کند.

وی در پایان با بیان اینکه عشق به اهل‌بیت (ع) و ولایت، رمز پیروزی ملت ایران است، گفت: ملت ایران به اذن الهی پیروز خواهد شد و این مسیر نورانی با قدرت ادامه پیدا می‌کند.