آغاز احداث دوربرگردان استاندارد در جاده اصلی دورود - ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قائد رحمتی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: عملیات اجرایی شروع به کار ساخت دوربرگردان استاندارد در جاده اصلی دورود - ازنا و در محدوده مجتمع خدماتی رفاهی باران آغاز شد.

وی گفت: این پروژه باهدف افزایش ایمنی تردد، ساماندهی مسیر و تسهیل عبورومرور وسایل نقلیه اجرا می‌شود.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دورود، ادامه داد: اجرای این پروژه به‌صورت امانی و توسط اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دورود، با استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد در دست اجرا است.

قائد رحمتی، اضافه کرد: این اقدام در راستای ارتقای سطح خدمات‌رسانی و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای شهرستان اجرا می‌شود.