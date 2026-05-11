آغاز احداث دوربرگردان استاندارد در جاده اصلی دورود - ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قائد رحمتی ظهر امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: عملیات اجرایی شروع به کار ساخت دوربرگردان استاندارد در جاده اصلی دورود - ازنا و در محدوده مجتمع خدماتی رفاهی باران آغاز شد.
وی گفت: این پروژه باهدف افزایش ایمنی تردد، ساماندهی مسیر و تسهیل عبورومرور وسایل نقلیه اجرا میشود.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای دورود، ادامه داد: اجرای این پروژه بهصورت امانی و توسط اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دورود، با استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد در دست اجرا است.
قائد رحمتی، اضافه کرد: این اقدام در راستای ارتقای سطح خدماترسانی و بهبود زیرساختهای جادهای شهرستان اجرا میشود.
