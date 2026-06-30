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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

علی طلوعی‌مقدم سرپرست اداره راهداری دماوند شد

علی طلوعی‌مقدم سرپرست اداره راهداری دماوند شد

تهران- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران با صدور حکمی، علی طلوعی‌مقدم را به‌عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دماوند منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی طلوعی‌مقدم، ظهر سه‌شنبه با حکم مهرداد جهانی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران به‌عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دماوند منصوب شد.

آیین تودیع و معارفه رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دماوند با هماهنگی اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار شهرستان دماوند، و با حضور معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران و مسئول حراست این اداره‌کل در دفتر فرماندار برگزار شد.

در این مراسم، علی طلوعی‌مقدم با حکم مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران و با موافقت فرماندار دماوند، به‌عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دماوند معرفی شد.

همچنین از خدمات مهران جعفری‌فر، رئیس پیشین اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دماوند، قدردانی به عمل آمد.

کد مطلب 6875442

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