به گزارش خبرنگار مهر، علی طلوعی‌مقدم، ظهر سه‌شنبه با حکم مهرداد جهانی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران به‌عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دماوند منصوب شد.

آیین تودیع و معارفه رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دماوند با هماهنگی اسماعیل حیدری‌آزاد، فرماندار شهرستان دماوند، و با حضور معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران و مسئول حراست این اداره‌کل در دفتر فرماندار برگزار شد.

در این مراسم، علی طلوعی‌مقدم با حکم مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران و با موافقت فرماندار دماوند، به‌عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دماوند معرفی شد.

همچنین از خدمات مهران جعفری‌فر، رئیس پیشین اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دماوند، قدردانی به عمل آمد.