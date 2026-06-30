به گزارش خبرنگار مهر، علی طلوعیمقدم، ظهر سهشنبه با حکم مهرداد جهانی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران بهعنوان سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دماوند منصوب شد.
آیین تودیع و معارفه رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دماوند با هماهنگی اسماعیل حیدریآزاد، فرماندار شهرستان دماوند، و با حضور معاون ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران و مسئول حراست این ادارهکل در دفتر فرماندار برگزار شد.
در این مراسم، علی طلوعیمقدم با حکم مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران و با موافقت فرماندار دماوند، بهعنوان سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دماوند معرفی شد.
همچنین از خدمات مهران جعفریفر، رئیس پیشین اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دماوند، قدردانی به عمل آمد.
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