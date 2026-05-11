۷ هزار پرونده در دادگاه صلح کوهدشت مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در جریان بازدید از شعب دادگستری، دادگاه صلح، شورای حل اختلاف و پروژه عمرانی در حال ساخت دادگستری کوهدشت، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ تعداد شش هزار و ۵۳۴ فقره پرونده به چهار شعبه فعال دادگاه صلح کوهدشت وارد شده که با تلاش همکاران قضایی و اداری، هفت هزار و ۳۷۶ فقره پرونده معادل ۱۱۲ درصد ورودی، رسیدگی و مختومه شده است.
وی با اشاره به نقش سازنده شورای حل اختلاف در کاهش ورودی پروندهها به محاکم، گفت: ۵۵ درصد پروندههای ارجاعی به شورای حل اختلاف کوهدشت منجر به سازش شده که این آمار بیانگر ظرفیت بالای صلح و سازش در حلوفصل اختلافات و تقویت فرهنگ گذشت و تعامل در جامعه است.
رئیسکل دادگستری لرستان با بیان اینکه در دادگستری کوهدشت شعبه نامتعارف وجود ندارد، افزود: در دادگستری کوهدشت ۸۱ درصد کارشناسیها از طریق قرعهکشی انجام میشود که این امر نقش مهمی در تحقق عدالت، جلوگیری از شائبهها و افزایش اعتماد عمومی دارد.
حجتالاسلام شهواری، میانگین زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه در این حوزه قضایی را هفت ساعت اعلام کرد و افزود: این خدمت بهصورت سریع و در چارچوب فرایندهای الکترونیک ارائه میشود و ۹۸ درصد ابلاغها نیز بهصورت الکترونیکی انجام میگیرد که نشاندهنده حرکت جدی دستگاه قضایی به سمت هوشمندسازی و کاهش مراجعات حضوری است.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه قضایی کوهدشت، بر استمرار نظارتهای میدانی، ارتقای کیفیت خدمات و تکریم اربابرجوع تأکید کرد.
