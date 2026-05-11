مساجد محور هویت دینی و انسجام اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگزنی مسجد امام موسی کاظم(ع) پیش ظهر دوشنبه با حضور آیتالله اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری، مصطفی ملائی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم، نرجس نیازمند عضو شورای اسلامی شهر قم و جمعی از مسئولان و شهروندان برگزار شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم در حاشیه این مراسم، مسجد را از ارکان اصلی هویت دینی و اجتماعی جامعه اسلامی توصیف کرد و گفت:مسجد در اندیشه دینی ما تنها محل عبادت نیست، بلکه کانونی برای تربیت انسان مؤمن، تقویت همبستگی اجتماعی و شکلگیری سرمایه اجتماعی پایدار در جامعه اسلامی است؛ بهگونهای که در تاریخ اسلام، مسجد همواره محور تصمیمسازیهای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی بوده است.
مصطفی ملایی با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم افزود: شهر قم بهعنوان خاستگاه معارف اهلبیت(ع) و قلب تپنده هویت دینی کشور، بیش از هر شهر دیگری نیازمند تقویت شبکه مساجد بهعنوان زیرساختهای معنوی و فرهنگی است؛ زیرا مسجد در این شهر نهتنها یک کارکرد عبادی، بلکه یک نقش تمدنی در حفظ و ارتقای هویت دینی ایفا میکند.
وی با بیان اینکه توسعه فضاهای مذهبی از اولویتهای مدیریت شهری است، تصریح کرد: یکی از اولویتهای جدی شورای اسلامی شهر و شهرداری قم، حمایت از احداث، تکمیل و احیای مساجد در محلات مختلف است؛ چراکه معتقدیم توسعه کالبدی شهر بدون توسعه معنوی آن، توسعهای ناتمام و فاقد عمق هویتی خواهد بود.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: همکاری مشترک میان مدیریت شهری، خیرین و نهادهای فرهنگی در ساخت مساجد، فرصتی ارزشمند برای تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه دینی در محلات شهری فراهم کرده است، بهویژه در پروژههایی مانند مسجد امام موسی کاظم(ع) که میتواند به یک پایگاه اثرگذار فرهنگی، اجتماعی و تربیتی در منطقه تبدیل شود.
ملایی با تأکید بر ضرورت گسترش کارکردهای اجتماعی مسجد گفت: امروز نگاه نوین به مسجد، فراتر از یک فضای صرفاً عبادی است؛ مسجد باید محل گفتوگو، آموزش، همافزایی اجتماعی و حل مسائل محله باشد و مدیریت شهری نیز در همین راستا تلاش دارد زیرساختهای لازم برای تحقق این کارکرد جامع را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: آغاز ساخت مسجد امام موسی کاظم(ع) را باید گامی در مسیر تقویت پیوند دین و زندگی شهری دانست؛ اقدامی که میتواند در بلندمدت به تعمیق هویت دینی محلات، افزایش انسجام اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی معنوی شهروندان منجر شود.
نظر شما