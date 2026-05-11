بیش از یک تن انواع مواد مخدر در گیلان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور در کمیته مقابله با ورود و عرضه مواد مخدر استان که با حضور رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر اظهار کرد: در سال گذشته با تلاش مجموعه انتظامی استان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، بیش از یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در گیلان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه مقابله با مواد مخدر نیازمند عزم جدی و همکاری همه دستگاه‌هاست، افزود: بر اساس آمار ثبت شده، کشفیات مواد مخدر در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده تشدید اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر است.

فرمانده انتظامی استان گیلان با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر مسئولیت دارند، تصریح کرد: پیشگیری از عرضه و توزیع مواد مخدر تنها با اقدامات انتظامی محقق نمی‌شود و نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و اجرایی است.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان نیز با قدردانی از تلاش‌های مجموعه انتظامی استان در کشف و مقابله با مواد مخدر گفت: مبارزه با مواد مخدر یک مسئولیت اجتماعی و فرابخشی است و همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و برنامه‌ریزی منسجم در مسیر پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد گام بردارند.