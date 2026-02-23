حق شناس: مبارزه با مواد مخدر نیازمند رویکرد اجتماعی و اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و مبتنی بر کار کارشناسی اظهار کرد: مبارزه با مواد مخدر صرفاً اقدامی انتظامی و قضایی نیست، بلکه موضوعی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که نیازمند برنامهریزی منسجم و مشارکت همهجانبه دستگاههاست.
حقشناس با اشاره به اهمیت آموزش و آگاهسازی در کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر افزود: باید با بهرهگیری از ظرفیت آموزش و پرورش، دانشگاهها، رسانهها و سازمانهای مردمنهاد، برنامههای پیشگیری هدفمند در سطح محلات و خانوادهها اجرا شود و تمرکز ویژهای بر گروههای در معرض آسیب صورت گیرد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از طرحهای اشتغالزایی برای بهبودیافتگان تصریح کرد: بازگشت پایدار افراد به چرخه سالم اجتماعی در گرو ایجاد فرصتهای شغلی، توانمندسازی و حمایتهای اجتماعی است و دستگاههای اجرایی باید در این زمینه همکاری جدیتری داشته باشند.
نماینده عالی دولت در گیلان همافزایی میان دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی را شرط موفقیت در این مسیر دانست و بیان کرد: ارزیابی مستمر عملکرد دستگاهها، پیگیری دقیق مصوبات شورا و بهرهگیری از دادههای بهروز میتواند ضمن افزایش اثربخشی اقدامات، از موازیکاری جلوگیری کند.
حقشناس با بیان اینکه گیلان در خط مقدم مقابله با تخلفات و قاچاق در مبادی ورودی قرار دارد، گفت: کشفیات انجامشده در مرزها نشاندهنده هوشیاری دستگاههای نظارتی است، هرچند برخی رسانههای خارجی با انتشار تصاویر این کشفیات درصدد ارائه تصویری منفی از کشور هستند.
لزوم استمرار برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان
در ادامه این نشست، «مجید الهیان» رئیس کل دادگستری گیلان نیز بر استمرار برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان و شبکههای توزیع مواد مخدر تأکید و بر تقویت تعامل میان دستگاههای مسئول تأکید کرد.
در این جلسه که با حضور اعضای شورا و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، آخرین وضعیت اقدامات پیشگیرانه، مقابلهای و درمانی در حوزه مبارزه با مواد مخدر استان مورد بررسی قرار گرفت.
