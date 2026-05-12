کشف ۷ کیلوگرم تریاک در همدان؛ زوج قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عزیزی اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان، فعالیت یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر از نوع تریاک شناسایی شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد اعضای این باند قصد دارند محموله مواد مخدر را از شهرستان ملایر به شهر همدان منتقل کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان ادامه داد: مأموران پلیس در یک عملیات ضربتی، خودروی سواری متهمان را در ورودی شهر همدان که در پوشش خانواده اقدام به جابه‌جایی مواد مخدر می‌کردند، شناسایی و متوقف کردند.

سرهنگ عزیزی ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیفی، ۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به‌صورت لفافه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری متهمان گفت: در این عملیات دو متهم که زن و شوهر بودند دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در مقابله با قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: همکاری و همراهی شهروندان با پلیس می‌تواند روند مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر را تسریع کند که خوشبختانه این تعامل در استان همدان به‌خوبی در حال شکل‌گیری است.