کشف چهار هزار انواع قرص روان گردان در بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی پور رجب اظهار کرد: در راستای مقابله با توزیعکنندگان عمده قرصهای متادون و روانگردان، ماموران انتظامی شهرستان بهار در یک عملیات موفق، بیش از چهار هزار قرص روانگردان را کشف کردند.
وی افزود: این عملیات که با هماهنگی دستگاه قضائی و به منظور مقابله قاطع با شبکههای توزیع قرصهای روانگردان و پیشگیری از تهدید سلامت جامعه انجام شد، پس از تحقیقات میدانی و کسب اطلاعات موثق صورت گرفت.
سرهنگ پور رجب بیان کرد: فرد متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده است و تحقیقات برای شناسایی دیگر اعضای شبکه ادامه دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان بهار تاکید کرد: این فرماندهی با استفاده از تمامی ظرفیتهای خود مصمم به ادامه مبارزه و برخورد با توزیع کنندگان مواد افیونی و قرصهای روانگردان برای تأمین امنیت و سلامت جامعه است.
