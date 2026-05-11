به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رییسی در تشریح جزئیات این طرح ایمن‌سازی اظهار داشت: متأسفانه پل محور آزادگان به دلیل نداشتن حفاظ‌های کناری استاندارد، مدت‌ها یک نقطه پرخطر و تهدیدی جدی برای سلامتی رانندگان و اهالی منطقه محسوب میشد.

وی افزود: با شناسایی این معضل، بلافاصله عملیات ایمن‌سازی شامل جوشکاری و نصب حفاظهای جادهای (گاردریل) در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با همت و تعهد شبانه‌روزی نیروهای راهدار شهرستان بن، این پروژه با کمترین هزینه ممکن و بالاترین سرعت به بهره‌برداری رسید.

رئیس راهداری شهرستان بن با تاکید بر اولویت بودن ایمنی تردد مردم، خاطرنشان کرد: دیگر خبری از ناامنی در این پل نیست و اکنون مسیری کاملاً استاندارد و ایمن برای تردد اهالی شریف شهرستان بن و مسافران عزیز فراهم شده است.