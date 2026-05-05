به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عصر امروز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، عباس علیآبادی با حضور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، آخرین اقدامات وزارت نیرو در زمینه آب و برق را به مردم گزارش داد.
وزیر نیرو در ابتدای سخنان خود به توان فنی و عملیاتی صنعت برق کشور پرداخت و گفت: پس از انقلاب اسلامی و با تجربیاتی که در جنگ تحمیلی به دست آمد، توجه ویژهای به صنعت برق کردیم. نتیجه این توجه، دستاوردهای بزرگی بود که امروز وضعیت ما را در منطقه از سایر کشورها متمایز کرده است.
علی آبادی ادامه داد: به عنوان مثال، کشور اکنون نزدیک به یک و نیم قرن تجربه داشتن برق را در اختیار دارد که این تجربه با بسیاری از کشورهای دنیا فاصله طولانی دارد اما این تنها عامل تمایز ما نیست. وی اضافه کرد: ما در صنعت برق، خوداتکا هستیم؛ اغلب نیروگاهها و شبکه توزیق برق کشور را با تکیه بر توان داخلی ساختهایم. بسیاری از کشورهای منطقه به علت همین توانمندی با ما همکاری دارند. ما سالها به همسایگان خود برق دادهایم، از آنها برق گرفتهایم و با بیشتر کشورهای همسایه تبادل الکتریکی داریم. اینها به نظر من امتیازات بزرگی است.
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به عملکرد صنعت برق کشور در جنگ رمضان تاکید کرد: متکی به این تواناییها و ظرفیتها، ما پیشبینیهایی برای شرایط جنگی نیز داشتیم. نخستین ظرفیت ما، نیروی انسانی است. سرمایه بسیار بزرگی از حیث نیروی انسانی در صنعت برق کشور تجمیع شده که میتواند در شرایط سخت کمک کند. به عنوان مثال، در جنگ اخیر، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، مورد تعدی قرار گرفتیم و آسیب دیدیم اما همکاران ما بلافاصله این آسیبها را جایگزین، اصلاح و تعمیر کردند.
علی آبادی افزود: دلیل اصلی آن، وجود نیروی انسانی توانمند، آگاه و مطلع است؛ علاوه بر شجاعت و حس وطندوستی، توانایی علمی آنها در یافتن راهحل بسیار تعیینکننده بوده است. در حال حاضر، ما دو کار را به صورت همزمان انجام میدهیم. هم مقابله با حوادث ناشی از درگیریها و هم اجرای طرحهای توسعه. به عنوان نمونه، برنامه داریم طی روزهای آینده از مرز تولید ۱۰۰ هزار مگاوات برق عبور کنیم و خواهیم کرد. همچنین تا پایان خرداد، حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید نیز وارد مدار خواهد شد.
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر حدود ۳ و نیم برابر شد
وزیر نیرو با بیان اینکه، اگر یک کشور در مدت کوتاهی بتواند وضعیت خود را تغییر دهد، نشانه توانمندی است، افزود: ما در ابتدای دوره دولت چهاردهم حدود ۲۰ هزار مگاوات کسری برق داشتیم که ناشی از مشکلات اقتصادی و نه ضعف فنی بود. با یک اراده جدی، اکنون به سمت تراز شدن حرکت کردهایم.
علی آبادی در همین رابطه تصریح کرد: برای نمونه، ظرفیت نیروگاههای حرارتی از ۹۳ هزار مگاوات به حدود ۹۹ هزار مگاوات رسیده است. همچنین ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر حدود ۳ و نیم برابر شده و به نزدیک ۶۰۰۰ مگاوات رسیده است. تقاضا برای سرمایهگذاری در این حوزه نیز بسیار افزایش یافته است.
وزیر نیرو در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: از نکات مهم دیگر، مدیریت مصرف خواهد بود. در سالهای گذشته، مصرف برق سالانه بین ۴ تا ۸ درصد رشد داشت اما برای اولین بار سال گذشته رشد منفی را تجربه کردیم، بهویژه در بخش خانگی این اتفاق رخ داد و نشان میدهد مردم متوجه ارزش این کالای حیاتی هستند.
علیآبادی در ادامه تشریح دستاوردهای وزارت نیرو در دولت چهاردهم، تاکید کرد: در حوزه هوشمندسازی شبکه نیز پیشرفتهایی داشتهایم. در سال جاری تعداد کنتورهای هوشمند به ۹ میلیون کنتور خواهد رسید.اگر بتوانیم تعداد کنتورهای هوشمند را به ۱۵ تا ۱۶ میلیون برسانیم، در سطح بهترینهای دنیا قرار خواهیم گرفت. صنعت برق میتواند مولد ثروت باشد و نباید صرفاً وابسته به بودجه عمومی بماند.
وی ادامه داد: در این زمینه همکاری مردم نقش کلیدی دارد. اگر فقط هر مشترک حدود ۳۰ وات در مصرف خود صرفهجویی کند، معادل یک و نیم برابر تولید نیروگاه اتمی بوشهر صرفهجویی خواهد شد. این نهتنها به صنعت برق، بلکه به اقتصاد ملی و محیط زیست کمک میکند. همچنین در حوزه تجهیزات نیز باید دقت بیشتری شود. استفاده از کولرها و تجهیزات کممصرف اهمیت زیادی دارد. وزارت نیرو برنامههایی برای تعویض تجهیزات پرمصرف و ارائه مشوقها در این زمینه دارد.
مجموعه صنعت برق بهصورت شبانهروزی در حال تلاش است
وزیر نیرو در موضوع آب نیز شرایط کشور را مشابه سال گذشته ارزیابی کرد و ضمن انتقاد به برخی خوشبینیها، تصریح کرد: با همکاری مردم، سال گذشته حدود ۷۰ میلیون متر مکعب صرفهجویی شد. با این حال، برخی سدها به ویژه در استان هایی مانند تهران، قم و البرز در وضعیت مناسبی نیستند و نیازمند توجه ویژه هستند. بنابراین از مردم درخواست میکنم همانند گذشته در مصرف آب نیز همکاری کنند.
وی تأکید کرد: وضعیت بسیاری از استانها در شرایط مطلوب قرار ندارد و همچنان از مردم عزیز کشور خواهش میکنیم تا در زمینه صرفهجویی کوشا باشند.
وزیر نیرو در پایان گفت: در نهایت، تأکید میکنم که مجموعه صنعت برق بهصورت شبانهروزی در حال تلاش است تا شرایط بهتری برای مردم فراهم کند. ممکن است در برخی موارد کاستیهایی وجود داشته باشد که بابت آن عذرخواهی میکنم اما با تداوم همکاری مردم، قطعاً وضعیت بهتر خواهد شد. من بسیار امیدوارم که امسال شرایطی بهتر از سالهای گذشته داشته باشیم.
