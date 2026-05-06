وزارت نیرو: مصرف برق وارد الگوی تابستانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، اوج مصرف روزانه برق در چند روز اخیر با سرعت در حال پیشیگرفتن از اوج مصرف شبانه است؛ موضوعی که عملاً نشاندهنده ورود کشور به فصل گرما و افزایش مصرف وسایل سرمایشی است.
بررسی الگوی مصرف برق نشان میدهد که در نیمه دوم سال و شروع فصل سرد، با خروج وسایل سرمایشی از مدار، مصرف روزانه برق کاهش یافته و اوج مصرف برق در ساعات شب (عمدتا ساعات ۱۸ تا ۲۲) اتفاق میافتد. در نقطه مقابل و در نیمه اول سال، با گرم شدن هوا روند مصرف برق تغییر کرده و استفاده گسترده از سیستم های سرمایشی موجب رشد چشمگیر مصرف برق در ساعات روز (عمدتا ساعات ۱۲ تا ۱۷) می شود.
افزایش مصرف وسایل سرمایشی خصوصاً در میانه روز، فشار بیشتری بر شبکه برق وارد میکند؛ چرا که این بازه زمانی همزمان با فعالیتهای اقتصادی، اداری و صنعتی نیز هست و تقاضا در چند بخش مختلف به صورت همزمان بالا میرود. از همین رو، مصرف بهینه برق در ماههای گرم سال یکی از مهمترین اولویت های صنعت برق خواهد بود.
تنظیم دمای کولرهای گازی روی دمای آسایش ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، سرویس دورهای تجهیزات سرمایشی، بهرهگیری از وسایل کممصرف در ساعات اوج بار (ساعات ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳) و انتقال مصارف غیرضروری به ساعات کمباری و روزهای آخر هفته، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش فشار بر شبکه برق کشور در ساعات اوج بار کمک کند.
این گزارش می افزاید، با عبور مصرف برق از مرز ۵۰ هزار مگاوات در روزهای اخیر، الگوی مصرف برق در کشور وارد الگوی تابستانی شده است.
