معاون استاندار لرستان: ۲۲۶۷ میلیارد تسهیلات تبصره ۱۵ به استان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاهآباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان، در جمع خبرنگاران بر جذب تسهیلات جزء ۱-۷ و ۲-۷ تبصره ۱۵ تأکید کرد.
امیدی شاهآباد اظهار داشت: از محل تسهیلات جزء ۲-۷ تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۲۶۷ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: عملکرد استان در این زمینه مناسب بوده و لازم است دستگاههای متولی در این زمینه به نحوی اقدام نمایند که این اعتبار به صورت کامل جذب شده و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
ابلاغ یک هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان دیگر به استان
معاون اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: از محل تسهیلات جزء ۱-۷ تبصره ۱۵ نیز مبلغ یک هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده که باید اقدامات لازم در زمینه جذب این اعتبارات صورت بگیرد.
نقش نهادهای حمایتی در جذب تسهیلات
امیدی یادآور شد: دستگاهها و نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی، کمیته امداد و ... باید در راستای جذب این اعتبارات اقدام نمایند.
وی ادامه داد: این منابع سهم مناسبی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود معیشت خانوادههای جامعه هدف دارند.
راستیآزمایی اشتغال توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان افزود: رصد و پایش اشتغال ایجاد شده از این محل باید به صورت جدی پیگیری شود و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان دبیرخانه در این زمینه راستیآزمایی انجام دهد.
بانکهای استان برای جذب سهم بیشتر تلاش کنند
امیدی شاهآباد با اشاره به سهم مناسب این منابع در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود معیشت خانواده و جامعه هدف این تسهیلات، اظهار کرد: بانکهای استان نیز در زمینه جذب سهم بیشتر تلاش کنند.
