افزایش محسوس دما در یزد؛ گرد و خاک و وزش باد در راه است

عباس راجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز آسمان استان عمدتاً صاف بوده و پدیده جوی خاصی برای امروز پیش‌بینی نمی‌شود، اما تا روز چهارشنبه روند افزایشی دما در استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: بیشینه دمای استان که روز گذشته حدود ۳۲ درجه سانتی‌گراد بود، امروز به ۳۴ درجه رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته دما در برخی مناطق استان به حدود ۳۷ درجه سانتی‌گراد برسد که نشان‌دهنده آغاز حال و هوای تابستانی در روزهای آینده است.

راجی ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا اواخر هفته، در ساعات بعدازظهر و شب وزش باد نسبتاً شدید، گاهی همراه با گرد و خاک، در سطح استان به‌ویژه مناطق مرکزی و شرقی رخ خواهد داد. همچنین افزایش ابر در همین ساعات برای چند روز آینده پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان یزد بیان کرد: روز پنجشنبه احتمال نفوذ گرد و غبار از استان‌های مجاور به استان یزد وجود دارد و این پدیده دور از انتظار نخواهد بود.

وی در پایان گفت: امروز شهر بافق با ثبت بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان بود و صبح امروز منطقه علی‌آباد با کمینه دمای ۷ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان خنک‌ترین نقطه استان گزارش شد.