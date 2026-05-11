سید محسن موسوی زاده عصر امروز دوشنبه در حاشیه مراسم کلنگزنی احداث و تکمیل مسیر فشارقوی حد فاصل خیابان مقاومت تا میدان مهدیس در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: کوت عبدالله شهر محرومیت ها است و قطعا کوتاهی هایی در حق مردم صورت گرفته است بنابراین هرچه برای آن تلاش کرده و بجنگیم وظیفه ما است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حد توان خود در کنار شورایی ها هستیم و به شهردار کمک می کنیم، گفت: فرماندار نیز شبانه روز پیگیر هستند و هنگامی که مسئولی تلاش کند ما نیز با اشتیاق همراه و کنار وی هستیم.

وی با اشاره به کلنگ زنی این پروژه اظهار کرد: نسبت به پیمانکار شناخت داریم و با وی مذاکره داشته ایم، از فردا بازدیدهای پروژه را انجام می دهیم و چنانچه شاهد توقف کار باشیم قطعا شهردار بازخواست خواهد شد زیرا نمی‌خواهیم تلخی ها به دلیل روی زمین ماندن کار در کام مردم بماند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، طول مسیر را ۳ کیلومتر و ۶۰۰ متر و عرض آن را ۱۸ متر اعلام کرد و ادامه داد: اگر این پروژه به بهره برداری برسد بسیاری از ترافیک های منتهی به بلوار آیت الله بهبهانی به این سو هدایت می شود. از سوی دیگر، آسفالت مسیر، آبادی اطراف آن را به همراه خواهد داشت لذا تنها یک آسفالت نیست و آبادانی و ارزش افزوده برای منازل اطراف به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم باحضور فرماندار شهرستان کارون، نمایندگان مجلس، بخشدار مرکزی، شهردار کوت عبدالله و جمعی از مردم منطقه برگزار شد.