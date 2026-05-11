  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

آماده‌سازی ۵۰ مرکز برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان لرستان

آماده‌سازی ۵۰ مرکز برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان لرستان

خرم‌آباد- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان، از تعیین و آماده‌سازی ۵۰ مرکز برای خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان، در تشریح اقدامات صورت‌گرفته برای خرید تضمینی گندم در استان گفت: امسال ۵۰ مرکز خرید گندم در سراسر استان لرستان برای خرید محصول مازاد بر نیاز کشاورزان تعیین و آماده‌سازی شده‌اند تا عملیات خرید به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.

وی ادامه داد: این مراکز در نقاط مختلف استان مستقر شده‌اند تا دسترسی کشاورزان به مراکز خرید تسهیل شود.

روند پرداخت وجوه گندمکاران تسهیل شده است

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در خصوص نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان افزود: روند پرداخت وجوه گندمکاران تسهیل شده است.

وی ادامه داد: به این منظور، فهرست کشاورزانی که گندم خود را به مراکز خرید تحویل می‌دهند، در روز بعد به بانک متولی ارسال می‌شود و این بانک نیز به صورت متمرکز نسبت به پرداخت مطالبات آنان اقدام خواهد کرد.

دارابی تأکید کرد: مجموعه ما تمام توان خود را برای حمایت از کشاورزان، تسریع در فرآیند خرید و جلوگیری از هرگونه مشکل در پرداخت بهای گندم به کار گرفته است تا کشاورزان زحمتکش استان دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند.

کد مطلب 6827143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها