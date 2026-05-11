به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان، در تشریح اقدامات صورتگرفته برای خرید تضمینی گندم در استان گفت: امسال ۵۰ مرکز خرید گندم در سراسر استان لرستان برای خرید محصول مازاد بر نیاز کشاورزان تعیین و آمادهسازی شدهاند تا عملیات خرید به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد.
وی ادامه داد: این مراکز در نقاط مختلف استان مستقر شدهاند تا دسترسی کشاورزان به مراکز خرید تسهیل شود.
روند پرداخت وجوه گندمکاران تسهیل شده است
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان در خصوص نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان افزود: روند پرداخت وجوه گندمکاران تسهیل شده است.
وی ادامه داد: به این منظور، فهرست کشاورزانی که گندم خود را به مراکز خرید تحویل میدهند، در روز بعد به بانک متولی ارسال میشود و این بانک نیز به صورت متمرکز نسبت به پرداخت مطالبات آنان اقدام خواهد کرد.
دارابی تأکید کرد: مجموعه ما تمام توان خود را برای حمایت از کشاورزان، تسریع در فرآیند خرید و جلوگیری از هرگونه مشکل در پرداخت بهای گندم به کار گرفته است تا کشاورزان زحمتکش استان دغدغهای در این زمینه نداشته باشند.
