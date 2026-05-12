هندبالیست قرچکی عازم مسابقات قهرمانی آسیا شد

محسن خادمی،در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام نیایش منصوری، هندبالیست نوجوان این شهرستان، به نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد.

خادمی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نیایش منصوری امروز در قالب تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران ایران، تهران را به مقصد آلماتی قزاقستان ترک کرد تا در نخستین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به میدان برود.

وی افزود: ملی‌پوشان کشورمان در دور نخست با تیم‌های چین، قزاقستان، هنگ‌کنگ، قرقیزستان و ازبکستان رقابت خواهند کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان قرچک در پایان ابراز امیدواری کرد: این بازیکن آینده‌دار در کنار دیگر ملی‌پوشان کشورمان با درخشش در این رقابت‌ها، افتخاری دیگر برای ایران اسلامی رقم بزند.

