برخورداری با تیم هندبال تورلاوگا اسپانیا قرارداد همکاری امضا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برخورداری دروازه بان لژیونر تیم هندبال ایران بعد از چهار سال حضور در تیم آدمار لئون اسپانیا و بعد از درخشش در رقابت های سطح یک لیگ هندبال این کشور و معرفی به عنوان یکی از برترین دروازه بان های برتر این رقابت ها قرارداد جدیدی را در فصل جدید با یکی از تیم های مطرح امضاء کرد.



سعید برخورداری در این خصوص گفت: بعد از چهار سال که در اسپانیا بودم و بعد از دریافت پیشنهادهای جدی که از کشورهای محتلف دانمارک، فرانسه و مجارستان داشتم تصمیم گرفتم در اسپانیا بمانم.



وی افزود: در ادامه حضورم در هندبال اسپانیا، به تیم تورلاوگا Torrelvega پیوستم. این تیم در فصل قبل لیگ سطح یک هندبال اسپانیا جزء قدرت های هندبال در اسپانیا هست. در این سطح از رقابت های لیگ هندبال اسپانیا، سه تیم هستند که بعد از بارسلونا برای کسب رتبه دوم رقابت دارند و این تیم یکی از این تیم های مطرح است که هم اکنون با ۳۹ امتیاز در رده چهارم لیگ اسپانیا قرار دارد.