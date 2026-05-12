به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» در گزارشی با اشاره به بن‌بست دیپلماتیک میان ایران و آمریکا نوشت: همان‌گونه که انتظار می‌رفت، ایران پیش‌شرط‌هایی را مطرح کرده که برای آمریکا قابل قبول نیست. بنابراین ما بار دیگر به نقطه آغاز بازگشته‌ایم.

این رسانه صهیونیستی درباره ابتکارات مطرح شده از سوی ایران برای بازگشایی ایمن تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا از پاسخ ایران خشمگین شده و فعلاً راهی پکن می‌شود تا تلاش کند این بن‌بست را بشکند. ترامپ ترجیح می‌دهد با چینی‌ها از موضع برابر مذاکره کند تا اینکه خطر تحقیر شدن از سوی رهبران یک «دولت یاغی» را بپذیرد.

اسرائیل هیوم با اشاره به واکنش منفی جهانی به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، کرانه باختری، لبنان و ایران نوشت: اسرائیل از زمان وقوع هفت اکتبر، در چند جبهه جنگیده اما هنوز نتوانسته به راه‌حل سیاسی پایدار یا جلب حمایت افکار عمومی جهانی دست یابد.

این رسانه صهیونیستی، دست برتر ایران در جنگ را یادآور شد و افزود: ایران توانسته برنامه هسته‌ای، موشکی و نیروهای نیابتی خود را بازسازی کند و حتی با بستن تنگه هرمز، بحران منطقه‌ای را به بحران جهانی انرژی تبدیل کند.