به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل نیاز ترمذی، سفیر پاکستان در روسیه در گفتوگو با خبرگزاری تاس اعلام کرد که موضوع بازگشایی تنگه هرمز اکنون به اصلیترین محور مذاکرات پیرامون ایران تبدیل شده است.
او در پاسخ به پرسشی درباره موضوعات اصلی مذاکرات و اختلافاتی که مانع پیشرفت گفتوگوها شدهاند، افزود: مهمترین مسئله در حال حاضر بازگشایی تنگه هرمز است؛ موضوعی که حتی در آغاز مذاکرات نیز مطرح نبود.
این دیپلمات پاکستانی گفت: صادقانه بگویم، این مذاکرات بسیار محرمانه هستند و ما به جزئیات آن دسترسی نداریم اما اکنون مسئله اصلی همان بازگشایی تنگه هرمز است.
ترمذی با بیان اینکه ۲۲ درصد نفت جهان، همراه با گاز طبیعی مایع (LNG)، کودهای شیمیایی و مواد اولیه تولید کود، از تنگه هرمز عبور میکنند، ابراز امیدواری کرد که این درگیری به یک راه حل صلح آمیز منجر شود.
نظر شما