اشتغال پایدار برای ۱۷۰۰ خانواده تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، حمید طاهری جبلی، با اشاره به اهمیت روزافزون مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بنیان اقتصادی خانواده‌ها، به برنامه‌های این نهاد برای توانمندسازی اقتصادی جامعه هدف اشاره و اظهار کرد: کمیته امداد استان تهران با رویکردی حمایتی و توانمندساز، درصدد فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی مناسب برای خانواده‌های تحت حمایت خود است و در همین راستا، امسال نیز تمرکز ویژه‌ای بر توسعه مشاغل خانگی و تولیدات خانواده‌محور خواهد داشت

وی افزود: خوشبختانه با تلاش همکاران و همراهی مددجویان عزیز، در سال گذشته موفق شدیم برای ۱۷۵۵ خانواده تهرانی از طریق حمایت از مشاغل خانگی، اشتغال پایدار ایجاد کنیم. این آمار شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها از جمله صنایع دستی، تولیدات خانگی از جمله فرآوری میوه و سبزیجات، خیاطی و ... می‌شود.

طاهری جبلی با اشاره به تسهیلات ارائه شده به کارآفرینان خانگی به عنوان یکی از ارکان اصلی این موفقیت، بیان کرد: در سال گذشته بالغ بر ۸۴ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی برای راه‌اندازی و توسعه مشاغل خانگی به مددجویان واجد شرایط در استان تهران پرداخت شده است.

وی با تأکید بر نقش کلیدی خانواده در این حوزه، خاطرنشان کرد: مشاغل خانگی تنها به معنای ایجاد درآمد نیست، بلکه فرصتی است برای حضور مؤثرتر اعضای خانواده در چرخه اقتصادی، افزایش همدلی و انسجام خانوادگی و انتقال تجربه و مهارت به نسل‌های آینده. ما معتقدیم هر خانه‌ای می‌تواند یک کارگاه تولیدی کوچک و پویا باشد.

طاهری جبلی ضمن تبریک روز ملی مشاغل خانگی، از تمام خانواده‌های تحت حمایت و کارآفرینان دعوت کرد تا با مراجعه به دفاتر کمیته امداد در سراسر استان، از خدمات حمایتی، آموزشی و تسهیلاتی این نهاد برای توسعه کسب‌وکارهای خانگی خود بهره‌مند شوند.

وی در پایان از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی حدود ۱۰۰۰ طرح مشاغل خانگی جدید در سال ۱۴۰۵ خبر داد و بر نقش حمایتی کمیته امداد در ارائه مشاوره، آموزش، تسهیلات و بازاریابی محصولات تأکید کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند، شاهد رشد فزاینده‌ای در تعداد مشاغل خانگی و خودکفایی خانواده‌های بیشتری در استان تهران باشیم.