به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، حمید طاهری جبلی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران ضمن تبریک فرارسیدن روز صنایع دستی و روز ملی فرش، اظهار کرد: کمیته امداد با هدف ایجاد اشتغال پایدار و حفظ هویت اصیل ایرانی، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان این عرصه را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است.

وی با ارائه آماری از اقدامات انجام شده، افزود: در حال حاضر ۱۲۳ طرح اشتغال‌زایی در حوزه صنایع دستی تحت نظارت این نهاد در استان تهران فعال است که بخشی از این زنجیره بزرگ اشتغال را تشکیل می‌دهد.

طاهری جبلی، تأکید کرد: از این تعداد، ۱۱۱ طرح به‌طور اختصاصی در حوزه فرش‌بافی و گلیم‌بافی متمرکز است که علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان، نقش به‌سزایی در ترویج هنرِ فرش دستباف ایرانی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت مراحل تولید و ارائه محصول، گفت: نگاه کمیته امداد تنها به ایجاد شغل محدود نمی‌شود، بلکه تأمین مواد اولیه مرغوب، آموزش‌های تخصصی و ایجاد بسترهای مناسب برای فروش و عرضه محصولاتِ مجریان این طرح ها، از جمله اقداماتی است که برای پایداری این طرح‌ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: صنایع دستی و فرش، نه تنها یک حرفه، بلکه بخشی از هویت فرهنگی ماست و تلاش می‌کنیم با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مشاوره ای، زمینه رشد و بالندگیِ هرچه بیشتر این گروه از جامعه هدف را در استان تهران فراهم کنیم.