آثار تجسمی «برای ایران» به خانه هنرمندان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه هنرهای تجسمی «برای ایران» دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مجموعه گالری‌های خانه هنرمندان ایران آغاز به کار خواهد کرد.

در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان ایرانی در سه رشته نقاشی، مجسمه، خط‌نقاشی و نقاشیخط به نمایش درمی‌آید. این آثار به صورت مستقیم از هنرمندان دریافت شده است و در بخش مجسمه‌سازی، انجمن مجسمه‌سازان ایران نمایشگاه را همراهی کرده است.

نمایشگاه هنری «برای ایران» به پیشنهاد مؤسسه توسعه فرهنگ و هنر و با همکاری خانه هنرمندان ایران، با هدف حمایت از هنرمندان برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در نمایشگاه همه روزه (به جز شنبه‌ها) تا جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ به گالری‌های خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.