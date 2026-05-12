احداث مخزن باغ خان یزد با پیشرفت ۸۰ درصدی در مرحله پایانی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار در تشریح آخرین وضعیت این پروژه گفت: مخزن باغ خان، بخش مهمی از پروژه بزرگ رینگ آبرسانی شهر یزد است که عملیات اجرایی آن علیرغم محدودیت منابع مالی، شرایط جنگی و... با همت و تلاش بی‌وقفه همکاران پرتلاش شرکت آبفا مجددا فعال شده و اکنون مرحله پایانی آن با جدیت در دست اجراست.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران این طرح افزود: آنچه امروز به پیشرفت ۸۰ درصدی منجر شده، حاصل کار جهادی و شبانه‌روزی پرسنل آبفای استان یزد است، که برای به ثمر رساندن این پروژه و خدمت‌رسانی شایسته به شهروندان تلاش می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به آغاز بهره برداری این مخزن در اواسط سال جاری، اظهار داشت: با بهره‌برداری این مخزن، ذخیره‌ای مطمئن و پشتوانه‌ای پایدار برای مدیریت فشار و جبران نوسانات مصرف در ساعات اوج، برای ساکنان بخش‌هایی از آزادشهر، خیرآباد ، بلوار جانباز، شهرک‌های رزمندگان و بلوار آیت الله شهید خامنه‌ای ، بلوار و...فراهم خواهد شد.

علمدار همچنین از اتمام ساخت کلیه مخازن رینگ شهری یزد در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: برای احداث مخزن باغ خان تاکنون ۷۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی هزینه شده و برای تکمیل نهایی به ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.