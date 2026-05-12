آغاز عملیات آبرسانی و اصلاح شبکه آب در ۹ روستای تویسرکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید یاراحمدی اظهار کرد: عملیات اصلاح شبکه توزیع آب در روستاهای گاوکران، سهام‌آباد، دارانی‌علیا، دارانی‌سفلی، نقده، بادامک و دولایی آغاز شده و لوله‌ها و تجهیزات مورد نیاز این طرح‌ها با مشارکت خیّرین تأمین و به مناطق هدف ارسال شده است.

وی افزود: برای اجرای این پروژه‌ها، هشت هزار و ۷۰۰ متر لوله و تجهیزات فنی مورد نیاز اختصاص یافته که با تکمیل عملیات اجرایی، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۷۸۰ خانوار از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تویسرکان با اشاره به اجرای طرح‌های تکمیلی در حوزه ذخیره‌سازی آب شرب گفت: همزمان عملیات نصب مخازن پلی‌اتیلن در روستاهای کنجوران‌علیا و برفیان نیز در حال انجام است.

یاراحمدی ادامه داد: با بهره‌برداری از این بخش از پروژه، ۳۵۰ نفر در قالب ۱۰۰ خانوار از بهبود وضعیت ذخیره‌سازی و توزیع آب شرب برخوردار می‌شوند.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را تقویت زیرساخت‌های آبرسانی روستایی، کاهش هدررفت آب، افزایش پایداری شبکه و تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان مناطق روستایی عنوان کرد و گفت: این پروژه‌ها با مشارکت خیّر آبرسان در حال اجراست.