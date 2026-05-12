۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

توقیف محموله پوشاک خارجی فاقد مجوز در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از توقیف محموله پوشاک خارجی فاقد مجوز در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی سواری پژو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

در بازرسی از خودروی مذکور تعداد یک هزار و ۱۳۵ ثوب انواع پوشاک مردانه و زنانه خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.

بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش محموله قاچاق مکشوفه حدود ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

کد مطلب 6827751

