به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی سواری پژو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

در بازرسی از خودروی مذکور تعداد یک هزار و ۱۳۵ ثوب انواع پوشاک مردانه و زنانه خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف شد.

بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش محموله قاچاق مکشوفه حدود ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

دراین‌رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.