به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، به همراه جمعی از مدیران این گروه با حضور در بازار بزرگ آهن تهران(آهن‌مکان)، از نزدیک وضعیت خرده فروشی محصولات فولادی را بررسی کرد و با فعالان این صنف به گفت‌وگو پرداخت.

این بازدید میدانی با هدف گفت‌وگو و ارزیابی علت تفاوت فاحش قیمت محصولات عرضه شده در بورس کالا و بازار خرده فروشی انجام شد.

این اقدام را می‌توان بخشی از نگاه دغدغه‌مندانه فولاد مبارکه برای تعادل‌بخشی به بازار فولاد دانست. با این حال، خروج بخشی از کالا از شبکه رسمی توزیع باعث شده برخی از این محصولات با قیمت‌های بالاتر به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد.