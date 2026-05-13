به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان محرمی، قهرمان ووشو جهان و بازی‌های هم‌بستگی اسلامی با اشاره به حضور در مسابقات المپیک پاریس و فاصله طولانی رقابت‌های بین‌المللی، تصریح کرد: بعد از المپیک پاریس و حدود یک سال و نیم دوری از میادین، توانستم با ارتقای رکورد خودم در مسابقات، مدال طلا کسب کنم و به یکی از اهداف مهمم برسم.

محرمی درباره حضور در جمع چهره‌های برتر ورزشی سال اظهار داشت: هرگز تصور نمی‌کردم در این جایگاه قرار بگیرم. نتیجه هر چه باشد، قطعاً بهترین انتخاب از طرف مردم است. خوشحالم که جزء برترین‌ها هستم و امیدوارم با رأی مردم ایران عزیز بتوانم عنوان چهره برتر سال را از آن خود کنم.

قهرمان ووشوی ایران در تشریح برنامه‌های خود برای سال ۱۴۰۵، مسابقات آسیایی ناگویا را مهم‌ترین رویداد پیش‌رو معرفی کرد و گفت: برنامه و اهداف امسال مشخصاً مسابقات آسیایی ناگویاست. پیش از آن هم اهداف کوتاه‌مدت دیگری دارم که ان‌شاءالله در همه تورنومنت‌ها بدرخشم و پرچم ایران عزیزم را بالا ببرم.

وی با اشاره به شرایط آمادگی جسمانی و روحی خود افزود: الان در شرایط بسیار عالی دارم پیش می‌روم و ان‌شاءالله که باز هم افتخارآفرینی کنم.

محرمی در واکنش به تأثیر جنگ و شرایط ناامن منطقه بر روند آماده‌سازی ورزشکاران، اذعان داشت: طبیعتاً این جنگ تحمیلی برای ورزش هم صدماتی داشت؛ از جمله دوری از تمرین و اردوها و لغو یک سری مسابقات را به همراه داشت.

وی در ‌پایان حمایت مسئولین و لطف پروردگار، شرایط فعلی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: به لطف خدا و مسئولین در شرایط خوبی هستیم و آمادگی لازم را به دست می‌آوریم تا پرچم ایران همیشه سرافراز باشد.