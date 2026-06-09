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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

برگزاری سومین رقابت انتخابی درون‌اردویی ساندا؛

نفرات برتر تیم ملی ووشو مشخص شدند

نفرات برتر تیم ملی ووشو مشخص شدند

با برگزاری سومین مرحله رقابت‌های انتخابی درون‌اردویی تیم ملی ووشو در بخش ساندا آقایان و بانوان، نفرات راه‌یافته به اردوی تیم مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ووشو، سومین مرحله رقابت انتخابی درون‌اردویی تیم ملی ووشو ساندا زنان و مردان برای تعیین ترکیب اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، ظرف دو روز به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران و با حضور مربیان و داوران بین‌المللی ووشو کشور برگزار شد تا نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی معرفی شوند.

بر این اساس در تیم ملی ساندا زنان، سوگند سینکایی و دیانا رحیمی در وزن خود به عنوان نفر اول فیکس شدند و همراه با سوگند سلیمی و رضوان موچانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند. در تیم ملی ساندا مردان نیز مهدی کرمانی، شجاع پناهی، عرفان محرمی و سهیل موسوی به عنوان نفرات اول وزن خود فیکس شدند و همراه با پیمان رحمانی، عیسی آرسیون و رضا کرمی واجد شرایط حضور در اردو شدند.

نتایج انتخابی ساندا زنان به شرح زیر است؛

* وزن ۵۲- کیلوگرم: سوگند سینکائی (برنده) - سوگند سلیمی
* وزن ۶۰- کیلوگرم: دیانا رحیمی (برنده) - سهیلا منصوریان
* نتایج انتخابی ساندا مردان به شرح زیر است؛
* وزن ۶۰- کیلوگرم: مهدی کرمانی (برنده) - پیمان رحمانی
* وزن ۶۵- کیلوگرم: شجاع پناهی (برنده) - عیسی آرسیون
* وزن ۷۵- کیلوگرم: سهیل موسوی (برنده) - رضا کرمی

کد مطلب 6855385

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