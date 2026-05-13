  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

تشکیل پرونده ۳.۴ میلیارد ریالی برای واحد متخلف فروش موبایل در بندرعباس

بندرعباس - معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان هرمزگان از شناسایی و تشکیل پرونده تخلف برای یک واحد صنفی فروش تلفن همراه به اتهام تقلب در شهر بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی‌منش با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی ثبت شکایت یکی از شهروندان در سامانه ۱۲۴ مبنی بر بروز تخلف در یک واحد فروش موبایل، بازرسان این معاونت بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

‌وی افزود: پس از انجام نظارت‌های میدانی و بررسی‌های کارشناسی توسط بازرسان، تخلف «تقلب» در این واحد صنفی محرز شناخته شد و در همین راستا، پرونده‌ای به ارزش ریالی ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تشکیل شد.

‌معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت هرمزگان خاطرنشان کرد: این پرونده جهت رسیدگی نهایی و صدور رأی مقتضی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

‌پیروی‌منش در پایان با تأکید بر استمرار نظارت‌ها بر بازار، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و عدم درج قیمت، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ و یا مراجعه حضوری به ادارات تابعه در شهرستان‌ها و مرکز استان گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به شکایات آن‌ها رسیدگی شود.

