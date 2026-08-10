فرماندار جاسک: خبرنگاران رودربایستی با مدیران را کنار بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر،احمد جمالدینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار به ویژه شهید محمود صارمی، اظهار کرد: از زحمات و همراهی خبرنگاران در عرصه روایتگری و اطلاع‌رسانی صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: کشور، استان هرمزگان و شهرستان جاسک در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار دارند و از همان ابتدای جنگ همدلی و همراهی مردم و ارکان حاکمیت در کشور و شهرستان جاسک را به عینه شاهد بودیم.

فرماندار جاسک، بیان کرد: روایتگری خبرنگاران و تصاویری که از صحنه‌های جنایت دشمن ثبت و ضبط و منتشر شد، موجب بیداری ملت و ناامیدی دشمن شد.

جمالدینی ادامه داد: اگر خبرنگاران و ایثارگری و مجاهدت آنان نبود، شبکه‌های معاند و دشمنان نظام و انقلاب می‌توانستند بر مردم غلبه کنند، اما خبرنگاران در کنار مردم، دولت و نظام بودند و در نبرد رسانه‌ای سربلند بیرون آمدند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه بلند و وسیع خبرنگاران، گفت: نگاه خبرنگاران باید فراتر از جناح، سیاست و مذهب باشد و در روایتگری و تهیه خبر، نگاه سیاسی، مذهبی و جناحی حاکم نباشد.

فرماندار جاسک، تصریح کرد: انتظار دارم خبرنگاران همان طور که تاکنون نگاه بلند و وسیعی داشته‌اند، این موضوع را در ادامه نیز سرلوحه کار خود قرار دهند و خبر را با این نگاه دنبال نکنند که چون مدیری از جناح دیگری است، باید خبری علیه او منتشر شود تا از چرخه مدیریتی کنار گذاشته شود.

جمالدینی با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری رسانه‌ها، گفت: مردم از خبرنگاران و مدیران نیز از خبرنگاران انتظاراتی دارند. خبرنگاران در کنار مردم و مدیران فعالیت می‌کنند، اما نباید جانب مدیر گرفته شود و به دلیل رودربایستی با فرماندار یا هر مدیر دیگری مسائل و موضوعاتی که حق مردم است انعکاس پیدا نکند.

وی افزود: اگر منِ فرماندار کم‌کاری می‌کنم یا موضوعی در شهرستان وجود دارد که حق مردم بوده و فرماندار یا مدیر دستگاهی باید برای آن اقدام می‌کرده اما همکاری یا ورود لازم را انجام نداده است و در نتیجه حق مردم شهرستان ضایع شده خبرنگار باید رودربایستی با مدیران را کنار بگذارد و جانب حق را بگیرد.

فرماندار جاسک، خاطرنشان کرد: هر جا خبرنگار جانب حق را بگیرد، مطمئن باشد خدا با اوست و می‌تواند رضایت مردم را به دست آورد و در نهایت با همکاری مدیران، خبرنگاران و مردم به هدف مورد نظر که خدمت به مردم است، دست پیدا کرد.

جمالدینی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: مردم به واسطه تحریم‌ها، محاصره دریایی، تورم و جنگ با مشکلات معیشتی و اقتصادی مواجه هستند و حال روحی مردم نیز شرایط مطلوبی ندارد، بنابراین باید به سمت امیدآفرینی در جامعه حرکت کنیم.

وی گفت: روایتگری خبرنگاران باید نسبت به قبل از جنگ متفاوت باشد و اگر موضوع چالشی یا مسئله‌ای در شهرستان به وجود آمد، انعکاس آن باید به سمت امیدآفرینی در جامعه هدایت شود و نباید ریشه ناامیدی را در شهرستان گسترش دهیم.

فرماندار جاسک با اشاره به جایگاه این شهرستان در سواحل مکران، افزود: جاسک شهرستانی خاص و دارای موقعیتی استراتژیک در کشور است و در جلسات مرکز استان نیز همواره بر این موضوع تأکید کرده‌ام.

جمالدینی، بیان کرد: با وجود اینکه بخش قابل توجهی از سواحل مکران در استان هرمزگان قرار دارد، در تهران و میان مدیران بالادستی مکران بیشتر با سیستان و بلوچستان شناخته می‌شود، چراکه نمایندگان، مدیران، خبرنگاران و رسانه‌های آن استان در معرفی این ظرفیت‌ها فعال‌تر بوده‌اند.

وی ادامه داد: جاسک با این موقعیت و وضعیت استراتژیک آن‌گونه که باید به مرکز معرفی و دیده نشده است و لازم است خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در زمینه معرفی شهرستان جاسک ظرفیت‌ها و نقاط مثبت آن بیش از پیش تلاش و کوشش کنند.

جمالدینی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در کشور تأکید کرد و گفت: امروز کشور بیش از مسائل کلان به وحدت، همدلی و وفاق نیاز دارد و به واسطه حمله دشمن این وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان بیش از گذشته شکل گرفته است.

وی با اشاره به ترکیب جمعیتی جاسک و حضور اهل سنت و تشیع در این شهرستان، افزود: اگر خبرنگار یا فعال رسانه‌ای کوچک‌ترین حرکتی خلاف جهت وحدت و وفاق انجام دهد، در واقع در مسیر دشمن حرکت کرده است.

فرماندار جاسک، تصریح کرد: دشمن شبانه روز تلاش می‌کند وحدت و همدلی در ایران را از بین ببرد و یکی از راه‌های آن ایجاد اختلافات مذهبی است، بنابر این فعالان رسانه‌ای باید بحث وحدت، همدلی و وفاق را همواره مدنظر داشته باشند.

جمالدینی گفت: خبرنگاران نباید خبری را منتشر کنند که کوچک‌ترین مسئله تفرقه افکنانه در آن دیده شود یا به وحدت جامعه خدشه وارد کند و باید بیش از پیش در راستای وحدت و همدلی روایتگری کنند.

وی در ادامه درباره مشکلات مطرح‌شده از سوی خبرنگاران، اظهار کرد: موضوع قطعی شبکه‌های تلویزیونی و آنتن‌دهی را چندین بار پیگیری کرده‌ام و صدا و سیما نیز چندین بار در شهرستان حضور یافته اما این مشکل به صورت مقطعی برطرف شده و دوباره ادامه پیدا کرده است.

فرماندار جاسک، افزود: در جلسه شورای تأمین نیز موضوع شبکه‌های تلویزیونی و آنتن‌دهی مطرح و مصوبه‌ای برای ارسال به استاندار و پیگیری از طریق شورای تأمین استان به تصویب رسید تا این مشکل برطرف شود.

جمالدینی درباره صف‌های طولانی بنزین نیز، گفت: در جلسه وبیناری با استاندار موضوع صف‌های طولانی بنزین در مرکز استان و شهرستان‌ها به ویژه شهرستان‌های شرقی مطرح شد و طرح‌ها و برنامه‌هایی برای رفع این مشکل در دست بررسی است.

وی اضافه کرد: مقرر شده در صورت امکان طرح مربوطه اعلام شود تا از طریق شورای تأمین و کمیسیون سوخت پیگیری شود و صف‌های طولانی بنزین و نارضایتی‌ها و چالش‌های ناشی از آن کاهش پیدا کند.

فرماندار جاسک درباره تأمین زمین برای خبرنگاران نیز گفت: شخصاً این موضوع را پیگیری می‌کنم و به هر شکلی که باشد تلاش خواهیم کرد موضوع زمین خبرنگاران تا پایان امسال به نتیجه و سرانجام برسد.

جمالدینی افزود: یک نماینده از میان خبرنگاران باید به صورت مستمر این موضوع را پیگیری کند تا به نتیجه برسد.

وی درباره مشکلات اداره راه و شهرسازی استان نیز، اظهار کرد: این اداره با کمبود نیرو مواجه است و برنامه‌های آن در بسیاری از حوزه‌ها عقب افتاده و برخی مسائل مربوط به حقوق مردم نیز به دلیل کمبود نیرو و مشکلات موجود با تأخیر مواجه شده است.

فرماندار جاسک همچنین درباره تجهیزات فیلمبرداری خبرنگاران، گفت: موضوع تجهیزات فیلمبرداری را در شورای تأمین مطرح می‌کنم و اگر مسائل و موضوعات امنیتی مانع نباشد، این موضوع نیز برای خبرنگاران پیگیری خواهد شد.

جمالدینی در پایان با قدردانی از خبرنگاران، گفت: خبرنگاران در روزهای سخت در کنار نظام بودند و در شرایط دشوار نخستین افرادی بودند که در صحنه حاضر شدند و جنایات دشمن را روایت و ثبت و ضبط کردند.

وی خاطرنشان کرد: همه در کنار یکدیگر هستیم و یک هدف داریم و آن خدمت به مردم و رضایت خدای متعال است و هر جا رضایت و دعای خیر مردم در کنار ما باشد، می‌توان رضایت خداوند را نیز به دست آورد.

گفتنی است، در این مراسم از خبرنگاران فعال شهرستان جاسک از سوی فرماندار جاسک با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.