ماجرای یک پایگاه سری

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: برای رژیم اسرائیل منطقه کردستان عراق بهترین مکان برای حضور و رصد ایران است ولی تجربه سالهای گذشته نشان داده ایران در زمان غیر جنگ به صورت عامدانه پایگاههای رژیم صهیونیستی را سفید نگه میدارد و بلافاصله بعد از هر تنش جدی همه افراد و پایگاه موساد زیر ضربه عملیاتی رفته و دست موساد بسته میشود. احداث پایگاه سری در صحرای نجف و ۸۰ کیلومتری مرز عربستان با همین هدف بود. این پایگاه قرار بود مرکز اطلاعاتی پشتیبانی از عملیات اسرائیل و آمریکا در حمله به ایران باشد اما فقط چهار روز دوام آورد.
دوری از ایران تا حدودی خیال اسرائیل را از بابت ضربه ایران راحت کرده بود تا اینکه یک اتفاق عجیب و غریب پایگاه را لو داد و پای آمریکاییها را هم برای نجات اسرائیلیهای پایگاه به ماجرا باز کرد. ماجرا از آنجا آغاز شد که نیمه شب ۱۳ اسفند یک چوپان عراقی به اسم «عوضهادیعلیالزرقوتی» که از قبیله الزکاریط بود، تحرکات زیادی از جمله فرود بالگرد در بخشی از صحرا میبیند. حساسیت عراقیها به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران سبب شد تا وی به راحتی از کنار موضوع نگذرد. وی موضوع را فوری به اطلاع نیروهای امنیتی عراقی رساند و چند اتومبیل نظامی عراقی با توجه به حساسیت موضوع راهی منطقه شدند.
با شنود شبکه بیسیم نظامی عراق توسط بخش امنیتی سفارت آمریکا در بغداد، بلافاصله بالگردهای آمریکایی راهی منطقه مذکور شده و در چهار کیلومتری پایگاه اسرائیل در آن منطقه با نیروهای عراقی درگیر شده و دو سرباز عراقی را کشتند. بقیه نظامیان از ترس هدف قرار گرفتن جلوتر نیامدند. هدف، کمک به تخلیه سربازان اسرائیلی در پایگاه بود. در این بمباران چوپان عراقی هم کنار اتومبیلش کشته شد. برخی گزارشها از تردد این بالگرد به داخل عربستان حکایت دارد. دولت عراق در اولین واکنش، اصل وجود پایگاه اسرائیل را انکار کرد در حالی که شواهد غیر از این را نشان میداد. عراقیها دروغ نمیگفتند اما اصل ماجرا اینطور بود که آمریکاییها در پوشش حضور در عراق، نیروهای ویژه اسرائیل را به عنوان سرباز آمریکایی وارد خاک عراق کرده و در منطقهای سری مستقر کرده بودند. تلاش دوماهه دولت عراق برای دریافت یک توضیح ساده از آمریکا هم تا همین الان بینتیجه مانده است.
کمک آمریکا به رژیم اسرائیل برای ورود به عراق
یک مقام عراقی از دفتر محمد شیاع السودانی، نخستوزیر در حال کنارهگیری عراق، در گفتوگو با روزنامه القطری العربیالجدید جزئیاتی درباره گزارش والاستریت ژورنال پیرامون پایگاه ادعایی در عراق ارائه کرد. او گفت آنچه رخ داده با کمک و پوشش آمریکاییها انجام شده است و افزود: عراق توسط آمریکاییها فریب داده شد. این موضوع را نمیتوان یک پیروزی اطلاعاتی برای اسرائیل یا حتی پیشرفت نظامی دانست، بلکه کمک آمریکا به اسرائیل برای ورود به عراق تحت پوشش ائتلاف بینالمللی بوده است. این مقام عراقی ادامه داد: آنچه در عراق رخ داد، میتواند در هر کشور دیگری که نیروهای آمریکایی بر اساس توافقها و پیمانها حضور دارند نیز اتفاق بیفتد. واشنگتن به این توافقها در عراق احترام نگذاشت و از روابطش با بغداد برای خدمت به اسرائیل استفاده کرد.
این مقام مطلع در دفتر نخستوزیر عراق همچنین گفت: شب چهارم مارس، یک نیروی عراقی پس از دریافت اطلاعاتی از یک چوپان متعلق به قبیله الزکاریط در منطقه، درباره فرود بالگردها و تحرکات نظامی، به محل اعزام شد. این نیروی کوچک که برای شناسایی و بررسی واقعیتها فرستاده شده بود، حدود چهار کیلومتر پیش از رسیدن به هدف، مورد حمله سنگین بالگردهای تهاجمی قرار گرفت. به گفته او، در این حمله یک سرباز عراقی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند و نیروها مجبور به عقبنشینی شدند. این مقام افزود: نیروهای آمریکایی هیچ واکنشی به این حادثه نشان ندادند و تاکنون هیچ اطلاعاتی در اختیار عراق قرار ندادهاند. در آن زمان این حمله بهعنوان بخشی از سلسله حملات آمریکا علیه الحشدالشعبی در مناطق مختلف عراق طبقهبندی شد.
او تاکید کرد بغداد نامه اعتراضی رسمی برای طرف آمریکایی ارسال کرده اما واشنگتن نهتنها پاسخی نداده، بلکه حمله را نیز تکذیب نکرده و به پیام فرماندهی عملیات مشترک عراق در پنجم مارس، یک روز پس از حمله، هم پاسخی نداده است. این مقام عراقی همچنین گفت دولت عراق جریانهای سیاسی را در جریان ماجرا قرار داده است. وی درباره ادعاهای مربوط به وجود پایگاه اسرائیلی و ابعاد حادثه نیز گفت: چنین ادعاهایی در خدمت منافع اسرائیل و روایت نتانیاهو درباره برتری ادعایی آن است. آنچه رخ داد، صرفا حضور کوتاهمدتی با کمک و پوشش کامل آمریکا بود. درست نیست که این حضور نظامی، به مدت طولانی، معرفی شود.این مقام عراقی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم این نیرو از حریم هوایی سوریه و از طریق صحرای الانبار وارد خاک عراق شد، سپس از منطقه الهباریه و شهر النخیب عبور کرد. همه اینها تحت پوشش فعالیتهای ائتلاف بینالمللی انجام شد. این مقام عراقی همچنین احتمال حملات هوایی اسرائیلی به برخی مواضع گروههای مسلح عراقی در طول هفتههای جنگ با ایران را رد نکرد.
