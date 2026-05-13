۵ حوزه امتحانی جدید به حوزه های آزمون دستیاری اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهت تسهیل شرایط داوطلبان مهلت ثبتنام در پنجاهوسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تمدید شده است و این زمان، آخرین فرصت متقاضیان بوده و بههیچعنوان تمدید نخواهد شد.
پیش از این حوزه های امتحانی در دانشگاه های علوم پزشکی اراک، شهرکرد، اردبیل، شیراز، ارومیه، کرمان، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، گلستان، بندرعباس، گیلان، بوشهر، لرستان، بیرجند، مشهد، تبریز، مازندران، شهر تهران، همدان، زاهدان، یزد (شهیدصدوقی)، سمنان، قزوین، کاشان، کردستان و قم برنامه ریزی شده بود.
مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: حوزه های ۱-البرز، ۲-ایلام، ۳-بجنورد، ۴-زنجان، ۵-یاسوج به محل آزمون اضافه شده اند و متقاضیان می توانند تا ۲۶ اردیبهشت ماه جهت تغییر حوزه آزمون خود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند.
همچنین داوطلبانی که پیش از این ثبتنام کردهاند، میتوانند در این بازه زمانی نسبت به ویرایش و اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند. تاکید میشود این مهلت، آخرین فرصت ثبتنام در آزمون مذکور است.
مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرده است افرادی که هزینه آزمون را پرداخت و کد پیگیری دریافت کردهاند ولی موفق ﺑﻪ ثبت نام نشدهاند، میتوانند در این ﺑازه زمانی ثبت نام خود را تکمیل کنند. همچنین در این ﺑازه زمانی علاوه بر اینکه امکان ثبتنام جدید وجود دارد، ثبتنام کنندگان قبلی نیز قادر به ویرایش اطلاعات قبلی خود خواهد بود.
پنجاه و سومین دوره آزمون دستیاری پزشکی پس از تغییر تقویم آزمونهای علومپزشکی در نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
