موافقت با احداث ۱۷ نیروگاه خورشیدی در پایتخت

به گزازش خبرگزاری مهر، الهه بیگی، از موافقت با احداث ۱۷ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت کلی ۲۱۶ مگاوات و پنج نیروگاه کوچک مقیاس با ظرفیت کلی ۵۴ مگاوات از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و این اقدامات را گامی بلند در راستای توسعه پایدار و کاهش آلودگی هوای کلانشهر تهران خواند.

وی با تأکید بر اولویت‌ دهی این اداره کل به ارزیابی و تسهیل در صدور مجوزهای زیست‌ محیطی برای این انرژی‌ های پاک، اظهار داشت: ما به طور جدی از توسعه و استفاده از انرژی‌ های تجدیدپذیر در استان حمایت می‌ کنیم.

بیگی افزود: این تصمیم در راستای سیاست‌ های کلان زیست‌ محیطی و با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌ های فسیلی و پاکسازی هوای پایتخت اتخاذ شده است.

رئیس اداره ارزیابی و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران متعهد به پیگیری و تسهیل فرآیندهای اجرایی این پروژه‌ ها به منظور تسریع در بهره‌ برداری از آنها است.