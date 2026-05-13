۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

موافقت با احداث ۱۷ نیروگاه خورشیدی در پایتخت

رئیس اداره ارزیابی و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیست استان تهران، از موافقت با احداث ۱۷ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت کلی ۲۱۶ مگاوات خبر داد.

به گزازش خبرگزاری مهر، الهه بیگی، از موافقت با احداث ۱۷ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت کلی ۲۱۶ مگاوات و پنج نیروگاه کوچک مقیاس با ظرفیت کلی ۵۴ مگاوات از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و این اقدامات را گامی بلند در راستای توسعه پایدار و کاهش آلودگی هوای کلانشهر تهران خواند.

وی با تأکید بر اولویت‌ دهی این اداره کل به ارزیابی و تسهیل در صدور مجوزهای زیست‌ محیطی برای این انرژی‌ های پاک، اظهار داشت: ما به طور جدی از توسعه و استفاده از انرژی‌ های تجدیدپذیر در استان حمایت می‌ کنیم.

بیگی افزود: این تصمیم در راستای سیاست‌ های کلان زیست‌ محیطی و با هدف کاهش وابستگی به سوخت‌ های فسیلی و پاکسازی هوای پایتخت اتخاذ شده است.

رئیس اداره ارزیابی و بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران متعهد به پیگیری و تسهیل فرآیندهای اجرایی این پروژه‌ ها به منظور تسریع در بهره‌ برداری از آنها است.

محدثه رمضانعلی

