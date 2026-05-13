جلسه مهم پارلمان عراق برای رای اعتماد به کابینه؛ اسامی مطرح کدامند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، پارلمان عراق امروز چهارشنبه اعلام کرد که جلسه رای گیری برای برنامه و کابینه دولت علی الزیدی نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید عراق فردا پنجشنبه برگزار می‌شود.

این جلسه ساعت ۴ بعد از ظهر آغاز خواهد شد و تنها دستور کار جلسه رای اعتماد به برنامه دولت و کابینه دولت جدید عراق است.

نامزدهای احتمالی کدامند؟

از سوی دیگر یک منبع سیاسی آگاه عراقی به الفرات نیوز با اشاره به اینکه فردا کابینه جدید معرفی خواهد شد، افزود: گمانه زنی‌هایی در خصوص نامزدهای پیشنهادی هر وزارتخانه وجود دارد و احتمال می‌رود بیشترین تعداد وزرای پیشنهادی کابینه، رای اعتماد را کسب کنند.

براساس شنیده‌ها، نامزد وزارت نفت، علی نزار، مدیر شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) است و محمد نوری نامزد تصدی وزارت صنعت از حزب تقدم است.

نامزد وزارت بازرگانی، اثیر الغریری از ائتلاف السیاده است و نامزد وزارت خارجه ریبر احمد از حزب دموکرات کردستان عراق است.

خالد شوانی از حزب اتحادیه میهنی همچنان در وزارت دادگستری باقی خواهد ماند و وزارت مسکن و بازسازی به نوزاد هادی به جای بنکین ریکانی خواهد رسید.

نامزد وزارت دارایی دولت الزیدی، فالح الساری از جریان حکمت ملی عراق است.

گفته می‌شود اختلافاتی درخصوص وزارت کشور که متعلق به ائتلاف دولت قانون است وجود دارد و بارزترین اسامی برای نامزدی آن یاسر المالکی و قاسم عطا هستند.

درخصوص معاونان نخست وزیر نیز محمد تمیم از حزب تقدم، محسن المندلاوی از ائتلاف اساس و فؤاد حسین از حزب دموکرات کردستان عراق، مطرح هستند.

تعیین تکلیف سایر وزارتخانه‌ها نیز به پس از تعطیلات عید قربان به دلیل برخی ملاحظات بر سر نامزدها موکول شده است.